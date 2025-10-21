Excellente nouvelle en provenance de Monaco pour Sébastien Pocognoli

L'ASM avait fait le buzz en signant Paul Pogba. Mais depuis ses problèmes sportifs et extra-sportifs, le Champion du Monde est attendu pour son grand retour sur les terrains de football.

Très actif sur les réseaux sociaux, Paul Pogba s'était récemment montré rassurant suite à son problème musculaire aux quadriceps. Le milieu avait, en effet, été contraint de repousser son grand retour à la compétition.

Il devrait donc faire ses grands débuts sous les ordres de Sébastien Pocognoli, qui espère pouvoir aligner l'expérimenté médian bientôt. Le joueur a pu reprendre les entraînements avec le groupe pour la première fois hier.

Ravi de le voir sur le terrain

"Avec Paul Pogba nous voulons avancer étape par étape. Lundi, il s’est entraîné collectivement pour la première fois depuis mon arrivée. Il souriait, il prenait du plaisir, il interagissait avec les autres joueurs", a expliqué le Belge en conférence de presse de Ligue des Champions.

"La première étape, est que pour son retour à la compétition, il faudra patienter une vingtaine de jours encore. Cette étape peut durer quelques jours, deux ou trois semaines, et nous pourrons ensuite nous appuyer là-dessus pour les performances et la régularité. C’est la situation actuelle, ry je suis ravi de le voir sur le terrain", ponctue Sébastien Pocognoli.

Monaco s'apprête à recevoir Tottenham en Ligue des Champions, un second test pour le Belge après son entrée en lice en Ligue 1 le week-end dernier et le nul concédé à Angers.