La JPL bat un record de valeur marchande : l'Union, le Club et Malines impressionnent, Anderlecht pas du tout

La Jupiler Pro League bat son plein et après onze journées, il y a déjà quelques surprises à noter. S'il y a une certitude, c'est que la valeur marchande totale des équipes n'a jamais été aussi élevée pour l'ensemble des équipes réunies.

La récente mise à jour d'octobre, des chiffres Transfermarkt a rendu son verdict pour la JPL : toutes équipes réunies, l'élite de notre championnat n'a jamais eu une valeur aussi élevée qu'aujourd'hui. "Avec la dernière mise à jour des valeurs de marché, la valeur de la Jupiler Pro League a augmenté de 66,3 millions d'euros !"

"Avec une valeur totale de 946,53 millions d'euros, la valeur de notre première division n'a jamais été aussi élevée à cette période de la saison", selon l'entreprise. De nombreuses équipes ont donc progressé au cours des derniers mois, c'est un fait.

Il y a deux raisons à cela. D'une part, certains joueurs ont simplement vu leur valeur de marché augmenter, d'autre part, certains clubs ont recruté des joueurs avec une valeur de marché plus élevée que ceux qu'ils ont vendus. Tout cela contribue donc à un montant record en termes de valeur marchande totale de la Jupiler Pro League. Pas moins de quatorze des seize clubs ont également progressé par rapport à la mise à jour précédente.

Seuls OHL et Anderlecht régressent

Seuls OHL et Anderlecht ont régressé. En regardant les pourcentages, Malines, l'Union et le Club Bruges ont enregistré la plus forte progression par rapport à la mise à jour précédente.





L'Union affiche certainement de solides chiffres de cette manière. "Le champion fait ce qu'il fait depuis quelques années : remplacer les piliers comme si de rien n'était et surtout laisser parler la force collective", explique Bart Tamsyn, Area Manager Belgique chez Transfermarkt, au sujet de cette augmentation.

Augmentation significative de la valeur de marché à l'Union SG

"Personne ne parle plus, par exemple, de Koki Machida grâce aux performances de Fedde Leysen, qui a vu sa valeur de marché doubler à 6 millions d'euros. Promise David, Anan Khalaili et Osseynou Niang continuent aussi sur leur lancée de la saison dernière, tandis que le nouveau venu Raul Florucz a déjà quelques beaux buts à son actif. Ce quatuor voit alors leur valeur de marché augmenter de 2 millions d'euros."

A Malines, le jeune Moncef Zekri, âgé à peine de 17 ans, a décroché une place de titulaire. Le latéral gauche, également international marocain chez les jeunes, note aussi une augmentation de 2 millions d'euros, portant sa valeur à 2,5 millions d'euros.

Fredrik Hammar, Bilal Bafdili, Redouane Halhal et Nacho Miras ont également progressé au cours des semaines passées. Il est donc clair que pour Malines, les chiffres indiquent que cette saison est très bonne.

Comparer n'est pas tout

Les valeurs de marché n'indiquent bien sûr pas tout sur les performances sportives. Le Kavé, Zulte Waregem, STVV et La Louvière performent actuellement mieux que les prédictions de leur valeur marchande, selon les chiffres les plus récents.

Genk et l'Antwerp ont de leur côté des performances bien inférieures lorsque l'on compare les chiffres à leur position au classement - bien que la saison n'en soit encore qu'à un tiers et qu'il reste donc beaucoup de possibilités dans les mois à venir.