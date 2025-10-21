Matz Sels connait son nouvel entraineur : un visage bien connu de Premier League arrive à Nottingham Forest

Chafik Ouassal
| Commentaire
Matz Sels connait son nouvel entraineur : un visage bien connu de Premier League arrive à Nottingham Forest
Photo: © photonews
Deviens fan de Nottingham Forest! 21

Le club de Premier League vient de présenter son nouveau coach, qui aura la lourde tâche de remettre le club sur les bons rails après un début de saison catastrophique.

Sean Dyche succède officiellement à Ange Postecoglou à la tête de Nottingham Forest, comme l'a confirmé le club anglais via son site web. L'Anglais de 54 ans était libre depuis début janvier, après son licenciement d'Everton, et succède donc à l'Australien Ange Postecoglou, limogé samedi dans des conditions houleuses après seulement huit matchs.

Postecoglou avait pris les rênes de Forest début septembre, succédant au Portugais Nuno Espirito Santo, qui avait mené le club à la septième place et à une qualification européenne l'année dernière, au terme d'une saison spectaculaire.

L'Australien d'origine grecque n'a jamais réussi à prendre l'équipe en main pendant son bref passage au City Ground. Il a perdu pas moins de six de ses huit matchs et n'a gagné aucune fois. Juste après la défaite 0-3 à domicile de samedi dernier contre Chelsea, il a été mis à la porte 20 minutes après la partie, suite à une altercation avec son président (lire ICI).

Stabilité et calme après le début de saison chaotique ?

Sean Dyche a signé un contrat avec Nottingham Forest jusqu'à l'été 2027 et devra remettre les Reds sur les bons rails à la fois en Premier League et en Europe. Le club du Diable Rouge Matz Sels est classé dans la zone rouge avec seulement cinq points et a également commencé la phase de groupes de la Ligue Europa avec un maigre 1 sur 6.

Dyche a été l'entraîneur d'Everton de janvier 2023 à janvier de cette année. Il a toujours réussi à maintenir les Toffees en Premier League, mais il a été limogé lorsque l'équipe s'est retrouvée en danger de relégation la saison dernière. Dans le passé, il a également été T1 à Burnley et Watford.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nottingham Forest
Matz Sels

Plus de news

Quel début de match de l'Union - Direct Commenté Live

Quel début de match de l'Union - Direct Commenté

21:08
"Il sait bien chanter et danser, mais..." : Antonio Conte évoque la situation de l'ancien Brugeois Noa Lang

"Il sait bien chanter et danser, mais..." : Antonio Conte évoque la situation de l'ancien Brugeois Noa Lang

21:00
Excellente nouvelle en provenance de Monaco pour Sébastien Pocognoli

Excellente nouvelle en provenance de Monaco pour Sébastien Pocognoli

20:40
"Je reste supporter d'Anderlecht" : Vincent Kompany a hâte de retrouver Bruges mais reste Mauve dans son coeur

"Je reste supporter d'Anderlecht" : Vincent Kompany a hâte de retrouver Bruges mais reste Mauve dans son coeur

20:00
Défaite douloureuse, final dramatique en Youth League : l'Union laisse filer un bel exploit contre l'Inter

Défaite douloureuse, final dramatique en Youth League : l'Union laisse filer un bel exploit contre l'Inter

19:30
La JPL bat un record de valeur marchande : l'Union, le Club et Malines impressionnent, Anderlecht pas du tout

La JPL bat un record de valeur marchande : l'Union, le Club et Malines impressionnent, Anderlecht pas du tout

19:00
La relève arrive : à seulement 16 ans, un nouveau talent belge s'entraîne avec l'équipe A de la Juventus

La relève arrive : à seulement 16 ans, un nouveau talent belge s'entraîne avec l'équipe A de la Juventus

18:40
1
"L'Ajax ne veut pas de cette politique" : Jorthy Mokio devra revoir ses conditions pour rester à Amsterdam

"L'Ajax ne veut pas de cette politique" : Jorthy Mokio devra revoir ses conditions pour rester à Amsterdam

18:20
Un espoir belge de Pro League éloigné des terrains pendant deux mois

Un espoir belge de Pro League éloigné des terrains pendant deux mois

18:00
"Petit, je rêvais d'en jouer un" : Thibaut Courtois va entrer encore plus dans l'histoire du Real Madrid

"Petit, je rêvais d'en jouer un" : Thibaut Courtois va entrer encore plus dans l'histoire du Real Madrid

17:30
La qualification en dépend : la mission la plus importante du Club de Bruges au Bayern

La qualification en dépend : la mission la plus importante du Club de Bruges au Bayern

17:00
Un match de Challenger Pro League reporté à cause de la Coupe du monde U17 ?

Un match de Challenger Pro League reporté à cause de la Coupe du monde U17 ?

16:30
Jonas De Roeck, le prochain sur la liste ? Comment le Club NXT est aussi devenu une académie... de coachs

Jonas De Roeck, le prochain sur la liste ? Comment le Club NXT est aussi devenu une académie... de coachs

16:00
Qui revoilà : enfin des nouvelles de Loïc Lapoussin à Saint-Trond

Qui revoilà : enfin des nouvelles de Loïc Lapoussin à Saint-Trond

15:30
L'effectif n'est pas au complet : Bruges publie sa sélection pour le déplacement au Bayern

L'effectif n'est pas au complet : Bruges publie sa sélection pour le déplacement au Bayern

15:00
"Plus de peur que de mal" : très bonne nouvelle pour Anderlecht avant le déplacement à Charleroi

"Plus de peur que de mal" : très bonne nouvelle pour Anderlecht avant le déplacement à Charleroi

14:40
"De la manipulation" : Thibaut Courtois détruit le président de La Liga !

"De la manipulation" : Thibaut Courtois détruit le président de La Liga !

14:20
Une recrue inattendue : Anderlecht transfère... la maman de Nathan De Cat

Une recrue inattendue : Anderlecht transfère... la maman de Nathan De Cat

14:00
L'entraîneur qui va les remettre sur le toit de l'Europe ? Le Bayern renforce sa confiance en Vincent Kompany

L'entraîneur qui va les remettre sur le toit de l'Europe ? Le Bayern renforce sa confiance en Vincent Kompany

13:30
Avant l'Inter, Christian Burgess revient sur le départ de Sébastien Pocognoli et l'arrivée de David Hubert

Avant l'Inter, Christian Burgess revient sur le départ de Sébastien Pocognoli et l'arrivée de David Hubert

13:00
Avec un atout offensif surprenant : Genk est prêt pour une nouvelle grande soirée européenne

Avec un atout offensif surprenant : Genk est prêt pour une nouvelle grande soirée européenne

12:00
"Il n'a aucun impact" : un Diable Rouge vivement critiqué avant, déjà, sa dernière chance ?

"Il n'a aucun impact" : un Diable Rouge vivement critiqué avant, déjà, sa dernière chance ?

12:40
Qui sera titulaire à Bruges au retour de Simon Mignolet ? "Il existe un soutien mutuel"

Qui sera titulaire à Bruges au retour de Simon Mignolet ? "Il existe un soutien mutuel"

12:20
L'Union face au finaliste sortant : trois absents du côté de l'Inter

L'Union face au finaliste sortant : trois absents du côté de l'Inter

11:50
En Série A, faire ce qu'a fait David Hubert n'est pas permis : l'Italie ne comprend pas l'Union

En Série A, faire ce qu'a fait David Hubert n'est pas permis : l'Italie ne comprend pas l'Union

11:40
"Ce n'est pas l'idéal" : Stef Wils donne son avis sur les incidents de Standard - Antwerp

"Ce n'est pas l'idéal" : Stef Wils donne son avis sur les incidents de Standard - Antwerp

11:20
2
L'avocat phare du Footballgate mandaté sur le dossier du match Standard - Antwerp

L'avocat phare du Footballgate mandaté sur le dossier du match Standard - Antwerp

10:00
5
Bruges se lance dans la lutte pour un jeune attaquant déjà pisté par un autre club de Pro League

Bruges se lance dans la lutte pour un jeune attaquant déjà pisté par un autre club de Pro League

11:00
Nathan De Cat et Jorthy Mokio iront bien à la Coupe du monde U17 : les détails du compromis de l'Union belge

Nathan De Cat et Jorthy Mokio iront bien à la Coupe du monde U17 : les détails du compromis de l'Union belge

10:30
Vers une Coupe du monde à 4000 mètres d'altitude ? "Nous allons le faire, c'est sûr"

Vers une Coupe du monde à 4000 mètres d'altitude ? "Nous allons le faire, c'est sûr"

09:30
Valable, le but de Thorgan Hazard ? Jonathan Lardot et Serge Gumienny se contredisent

Valable, le but de Thorgan Hazard ? Jonathan Lardot et Serge Gumienny se contredisent

09:00
Une première en Ligue des Champions et une première grande question pour David Hubert à l'Union

Une première en Ligue des Champions et une première grande question pour David Hubert à l'Union

08:30
"Je ne suis pas satisfait de ça" : Thorsten Fink doit trouver une nouvelle recette, ou revoir ses ambitions

"Je ne suis pas satisfait de ça" : Thorsten Fink doit trouver une nouvelle recette, ou revoir ses ambitions

07:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/10: Clement

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/10: Clement

07:20
25 ans après Gerets et Anthuenis, un duel historique et un record pour les coachs belges en C1

25 ans après Gerets et Anthuenis, un duel historique et un record pour les coachs belges en C1

08:00
Un nouveau défi en France pour Philippe Clément ? Les rumeurs s'intensifient

Un nouveau défi en France pour Philippe Clément ? Les rumeurs s'intensifient

07:20

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Journée 3
FCSB FCSB 23/10 Bologna Bologna
Feyenoord Feyenoord 23/10 Panathinaikos FC Panathinaikos FC
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 23/10 Aston Villa Aston Villa
KRC Genk KRC Genk 23/10 Real Betis Real Betis
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 23/10 Ferencváros Ferencváros
Braga Braga 23/10 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
Lyon Lyon 23/10 FC Basel FC Basel
Brann Brann 23/10 Rangers FC Rangers FC
Fenerbahce Fenerbahce 23/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Malmö Malmö 23/10 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 23/10 Sturm Graz Sturm Graz
AS Roma AS Roma 23/10 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Freiburg Freiburg 23/10 Utrecht Utrecht
Celta De Vigo Celta De Vigo 23/10 Nice Nice
Young Boys Bern Young Boys Bern 23/10 Ludogorets Ludogorets
Lille OSC Lille OSC 23/10 PAOK PAOK
Nottingham Forest Nottingham Forest 23/10 FC Porto FC Porto
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 23/10 FC Midtjylland FC Midtjylland
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved