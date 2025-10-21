Matz Sels connait son nouvel entraineur : un visage bien connu de Premier League arrive à Nottingham Forest

Le club de Premier League vient de présenter son nouveau coach, qui aura la lourde tâche de remettre le club sur les bons rails après un début de saison catastrophique.

Sean Dyche succède officiellement à Ange Postecoglou à la tête de Nottingham Forest, comme l'a confirmé le club anglais via son site web. L'Anglais de 54 ans était libre depuis début janvier, après son licenciement d'Everton, et succède donc à l'Australien Ange Postecoglou, limogé samedi dans des conditions houleuses après seulement huit matchs.

Postecoglou avait pris les rênes de Forest début septembre, succédant au Portugais Nuno Espirito Santo, qui avait mené le club à la septième place et à une qualification européenne l'année dernière, au terme d'une saison spectaculaire.

L'Australien d'origine grecque n'a jamais réussi à prendre l'équipe en main pendant son bref passage au City Ground. Il a perdu pas moins de six de ses huit matchs et n'a gagné aucune fois. Juste après la défaite 0-3 à domicile de samedi dernier contre Chelsea, il a été mis à la porte 20 minutes après la partie, suite à une altercation avec son président (lire ICI).

Stabilité et calme après le début de saison chaotique ?

Sean Dyche a signé un contrat avec Nottingham Forest jusqu'à l'été 2027 et devra remettre les Reds sur les bons rails à la fois en Premier League et en Europe. Le club du Diable Rouge Matz Sels est classé dans la zone rouge avec seulement cinq points et a également commencé la phase de groupes de la Ligue Europa avec un maigre 1 sur 6.

Dyche a été l'entraîneur d'Everton de janvier 2023 à janvier de cette année. Il a toujours réussi à maintenir les Toffees en Premier League, mais il a été limogé lorsque l'équipe s'est retrouvée en danger de relégation la saison dernière. Dans le passé, il a également été T1 à Burnley et Watford.