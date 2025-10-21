"Plus de peur que de mal" : très bonne nouvelle pour Anderlecht avant le déplacement à Charleroi

Bonne nouvelle pour Anderlecht : Mihajlo Cvetkovic sera en forme pour le déplacement à Charleroi vendredi soir. Le jeune Serbe a dû quitter ses partenaires à la mi-temps à Saint-Trond en raison d'un genou enflé, mais sa blessure s'avère moins grave que prévu.

"Plus de peur que de mal", dit-on au sein du club. Mihajlo Cvetkovic était pourtant l'un des meilleurs sur le terrain chez les Mauves, au Stayen. L'attaquant de 18 ans a marqué et a constamment constitué une menace dans la surface par sa présence.

Lorsque, après la pause, il a été remplacé, Anderlecht a clairement perdu son point d'appui en attaque. Sans point de référence, les Bruxellois ont dû reculer, ce qui a conduit à l'égalisation, 2-2.

En à peine deux matchs, Cvetkovic a déjà marqué deux fois, un début impressionnant pour un adolescent qui s'adapte rapidement au niveau de la Jupiler Pro League. Son sens du positionnement et sa capacité à se battre dans les duels le rendent particulièrement précieux dans le jeu d'Anderlecht, qui construit souvent via l'axe central.

Cvetkovic est un vrai finisseur

Qu'il soit à nouveau disponible vendredi est donc un énorme atout pour l'entraîneur Besnik Hasi. Le Serbe offre quelque chose qui a souvent manqué à Anderlecht ces dernières saisons : un véritable finisseur avec une présence dans la surface. Son rendement est impressionnant, mais tout aussi important est la manière dont il crée de l'espace pour les ailiers.

La concurrence avec Bertaccini demeure, mais à l'heure actuelle, Cvetkovic semble le choix logique en pointe. Sa combinaison de puissance, d'acuité et de maturité est rare pour son âge. Contre Charleroi, il aura l'occasion de continuer sur cette lancée et de consolider sa place dans le onze de départ.