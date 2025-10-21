Retour en Serie A pour Joshua Zirkzee ? Un club du top serait en pôle pour relancer l'ex-Anderlechtois

Le buteur semble actuellement dans un cul de sac, un départ semble être de plus en plus envisagé afin qu'il retrouve du temps de jeu et se relance.

La Gazzetta dello Sport annonce que l'AS Roma considèrerait Joshua Zirkzee comme le candidat idéal pour renforcer son attaque durant le mercato hivernal. Les Italiens souhaiteraient conclure l'affaire immédiatement, à condition qu'un attaquant de l'effectif actuel quitte le club de la capitale.

Evan Ferguson semble être le plus susceptible d'être transféré afin de faire venir l'ancien attaquant du RSC Anderlecht.

Manque cruel de temps de jeu

Joshua Zirkzee joue très peu à Manchester United, il avait éclaté au grand jour en Serie A. Un retour pourrait ainsi être une bonne option pour qu'il retrouve la confiance. L'international néerlandais a été proposé à plusieurs clubs par son entourage. Il était déjà clair que la Roma était sérieusement intéressée.

Aujourd'hui, La Gazzetta explique qu'il serait désormais considéré comme le candidat numéro un pour renforcer l'attaque romaine. L'entraîneur Gian Piero Gasperini rechercherait un attaquant technique, car Ferguson et Artem Dovbyk n'ont marqué qu'une seule fois cette saison.

La Roma pourrait prendre en charge une partie du salaire (près de quatre millions d'euros) que Zirkzee gagne à Manchester. La condition est qu'il y ait de la place dans son effectif. Ferguson a été prêté par Brighton mais ses performances sont en deçà des attentes. Selon La Gazzetta dello Sport, son prêt devrait être terminé prématurément.

Como avait également été lié comme club intéressé. Zirkzee aurait toutefois une préférence pour les Giallorossi et West Ham United serait considéré comme un scénario de secours. L'entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, avait précédemment indiqué que des joueurs comme Zirkzee "veulent plus de temps de jeu, mais qu'il doit choisir l'intérêt de l'équipe."