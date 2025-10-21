Un espoir belge de Pro League éloigné des terrains pendant deux mois

Mal retombé à la suite d'un duel avec Owen Maës, Tuur Rommens sera éloigné des terrains pendant au moins six semaines. Une mauvaise nouvelle pour Westerlo.

Westerlo n'a pas livré sa meilleure performance de la saison le week-end dernier. Les Campinois ont été accrochés à la RAAL (0-0), et ce sont les Loups qui se sont procuré les meilleures occasions de la rencontre.

Westerlo peut être assez satisfait de ce partage, et les joueurs ainsi que l'entraîneur Issame Charaï s'en sont rendu compte. Mais la plus grosse perte pour les Campinois n'était peut-être même pas liée aux points.

Tuur Rommens absent pendant près de deux mois

Charaï a été contraint de procéder à un remplacement après seulement huit minutes de jeu : Tuur Rommens a été remplacé par Thomas Van den Keybus. Rommens s'est blessé après un duel de la tête avec Owen Maës.

L'arrière gauche a mal atterri et s'est blessé à la cheville. Des examens complémentaires ont été effectués ce lundi, mais sans résultat positif. Westerlo sera privé de son défenseur pendant un certain temps.

Le joueur de 22 ans souffre d'une blessure ligamentaire qui l'éloignera des terrains pendant au moins six semaines, écrit Het Nieuwsblad. Une blessure difficile à gérer pour le T1, puisque Tuur Rommens apportait aussi beaucoup de soutien offensivement.