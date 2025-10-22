L'arme fatale (et le coup de génie) de Vincent Kompany

Ce soir, le Club de Bruges va défier l'ogre bavarois. Une machine à gagner mise en place par Vincent Kompany, et au sein de laquelle évolue une machine à marquer... devenue bien plus que ça.

Les chiffres de Harry Kane (32 ans) cette saison font tout simplement halluciner. L'Anglais en est à 19 buts inscrits toutes compétitions confondues, en... 11 rencontres. En Bundesliga, il a planté 12 buts en 7 matchs - non, nous n'avons pas inversé les deux chiffres. Kane frôle la moyenne de deux buts par match.

En Champions League, il fait mieux que la frôler, avec 4 buts inscrits en 2 matchs. Ce soir, face à Bruges, Harry Kane n'aura qu'un objectif : tenir ce rythme. Osons l'écrire, avec tout le respect qu'on a pour les Blauw & Zwart : la principale question qu'on se pose avant ce match, ce n'est pas si le Bayern gagnera mais combien de buts les Bavarois - et Harry Kane - planteront.

Kompany a métamorphosé Harry Kane

Bien sûr, ces chiffres sont sidérants. Mais même s'ils sont plus élevés que d'habitude, on pourrait se dire qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil : s'il n'a commencé à gagner des trophées qu'à son arrivée au Bayern, Harry Kane a toujours empilé les buts.







À Tottenham, son bilan est de 280 buts en 435 matchs, avec une ultime saison en Premier League à 30 buts en 38 matchs. La première saison de l'Anglais en Allemagne, sous Thomas Tuchel ? 36 buts en 32 matchs de Bundesliga, 44 buts en 45 matchs toutes compétitions confondues. Si Kane paraît en bonne voie pour faire encore mieux, ce ne sont pas ses chiffres qui sont révolutionnaires.

C'est en effet l'évolution de "hat-trick Harry" dans d'autres aspects du jeu qui épatent. Son match face au Borussia Dortmund résume tout. Aligné derrière Nicolas Jackson (qui n'a de son côté pas encore inscrit le moindre but cette saison !), Harry Kane a tout fait : marqué, distribué le jeu, récupéré des ballons, défendu, ratissé - le tout avec des gestes techniques et une protection de balle dignes d'un Mousa Dembélé de la grande époque à Tottenham. Quelqu'un ne connaissant pas Kane et le voyant jouer face au Borussia aura eu l'impression d'assister au récital d'un des meilleurs milieux relayeurs du monde.

"Vincent m'a fait passer un palier, je crois (...) On a beaucoup parlé de la position de mon corps, de comment l'utiliser pour favoriser le jeu en une touche de balle. J'ai l'impression d'avoir amélioré mon jeu, je ne me concentre plus autant sur le ballon, ça rend mon jeu plus fluide", analysait notamment Harry Kane lui-même dans le Daily Mail.

D'attaquant prolifique, Kane est devenu attaquant complet, et très probablement l'un des meilleurs 9 du monde. L'idéal à l'approche de ce qui pourrait être sa dernière Coupe du Monde avec l'Angleterre, et alors que l'objectif du Bayern cette saison est clairement de remporter la Champions League.