Les supporters du Bayern ne sont pas passés à côté : la photo d'Hans Vanaken qui fait parler en Allemagne

Le Club de Bruges est à Munich pour y défier le Bayern ce soir. Les Blauw en Zwart comptent sur leur capitaine Hans Vanaken pour créer l'exploit.

Ce matin, l'heure était au dernier préparatif pour le Club de Bruges avant d'affronter le Bayern Munich. La délégation brugeoise est arrivée en Bavière hier pour y donner la traditionnelle conférence de presse de veille de match.

Comme c'est de plus en plus le cas, l'équipe ne s'est pas entraînée à l'Allianz Arena. L'UEFA l'autorise, mais le protocole limite la séance à une heure, ce qui n'est pas le cas si le groupe s'entraîne ailleurs que sur le lieu du match.

Bruges s'entraîne chez l'ennemi

À la fin de la séance, Hans Vanaken a pris la pose avec un maillot du TSV 1860 München, le rival régional historique du Bayern. Une photo qui n'a évidemment pas manqué de faire parler dans les médias bavarois.

L'explication est pourtant toute simple : le Club empruntait les installations du TSV et a ainsi gentiment remercié son hôte. Le club allemand s'est d'ailleurs amusé de la situation en publiant la photo sur son compte officiel.





Rien de méchant donc, mais avec son petit sourire angélique, Hans Vanaken savait bien ce qu'il faisait en vue du match de ce soir. Le voilà prévenu : il ne faudra décidément pas attendre une standing ovation de l'Allianz Arena à son égard.