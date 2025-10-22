Même Zlatan sera là : La Gantoise se prépare à une soirée mémorable contre le Standard

La Gantoise fête cette année son 125e anniversaire. Le point culminant des festivités ? Samedi soir, contre le Standard.

125 ans, ça ne se fête pas toujours les jours. La Gantoise a donc vu les choses en grand pour le programme de la soirée de gala contre le Standard. Sur le coup de 18h15, deux heures et demi avant la rencontre, c'est sous forme de cortège que tout le monde est appelé à se rendre au stade.

Outre l'happy hour qui va avec, l'avant-match sera animé par un rassemblement assez dense de légendes du club. Ces dernières semaines, les Buffalos ont entrepris des recherches à grande échelle pour inviter un maximum d'anciens joueurs ayant jalonné l'histoire du club.

Nostalgie, quand tu nous tiens

Ces gardiens du temple seront présentés à la Planet Group Arena vers 20h. De Richard Orlans (plus vieux Buffalo encore en vie) à Moses Simon en passant par Alin Stoica, il y en aura pour toutes les époques. Les Gantois ont ainsi été rechercher bon nombre de joueurs n'ayant plus mis un pied en Belgique depuis longtemps, à l'image de Zlatan Ljubijankic. Le Zlatan préféré du peuple gantois s'est installé au Japon depuis son départ du club en 2012.

𝙇𝙚𝙜𝙚𝙣𝙙𝙨 𝙉𝙞𝙜𝙝𝙩 ✨



Zlatan zal er zijn, jij ook?



MEER | https://t.co/5O9T5mPSfq pic.twitter.com/QEOMQcz4z6 — KAA Gent (@KAAGent) October 20, 2025

Le début de match sera marqué par trois tifos géants couvrant les tribunes 2, 3 et 4. Les onze joueurs gantois entreront alors sur le terrain vêtu d'un maillot rétro, inspiré de celui d'il y a 125 ans, spécialement confectionné pour l'occasion.

En fin de match, les légendes du club seront fêtées dans un dernier tour d'honneur avant une afterparty animée par un DJ. Il appartient désormais aux joueurs de ne pas gâcher la fête en se montrant à la hauteur sur le terrain.