Qui pour succéder à David Hubert sur le banc de Louvain ? Le dénouement est proche

OHL est toujours à la recherche d'un nouvel entraîneur depuis le départ surprise de David Hubert à l'Union Saint-Gilloise. La fumée blanche se rapproche.

Contre le Club de Bruges, c'est Hans Somers, directeur du centre de formation, qui a assuré l'intérim. Il en avait déjà fait de même l'hiver dernier avant l'arrivée de Chris Coleman. À l'époque, Somers était resté sur le banc pendant trois matchs.

La rencontre très sérieuse livrée contre les Brugeois confirme que sa maîtrise du groupe donne le temps à la direction de chercher un successeur à David Hubert sans tomber dans la précipitation.

Timmy Simons pas seul en course

Mais les Universitaires ne veulent pas perdre de temps pour autant : l'équipe est avant-dernière du classement, la situation n'est pas des plus aisées. Sacha Tavolieri affirme que le club devrait annoncer officiellement son nouveau coach à l'issue de la rencontre de ce weekend face à Malines.

La décision finale devrait être prise dans les 48 heures. Timmy Simons serait toujours au sommet de la liste mais un autre entraîneur, dont l'identité n'est pas encore révélée, resterait lui aussi en course.

Aussi sérieux que lorsqu'il était joueur, Simons a montré de quoi il était capable en tant qu'entraîneur, que ce soit à Dender (qu'il a fait monter en D1A à la surprise générale) ou à Westerlo.