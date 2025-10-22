Voici le onze probable du Club de Bruges face au Bayern Munich

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Club de Bruges se prépare à une rencontre compliquée face au Bayern Munich à l'Allianz Arena. Nicky Hayen pourrait surprendre avec un schéma à deux attaquants. Joaquin Seys reste incertain.

Dans ce scénario, Romeo Vermant et Nicolo Tresoldi commenceraient ensemble en attaque. Christos Tzolis serait alors repositionné dans l’axe. Cela devrait lui offrir plus d’espace pour organiser le jeu et étirer la défense adverse.

Le milieu de terrain constituerait alors la base de la stabilité défensive. Aleksandar Stanković et Hans Vanaken auraient pour mission de verrouiller l’axe afin de soutenir Christos Tzolis dans son rôle créatif.

Avec Romeo Vermant et Nicolo Tresoldi devant ?

Les compositions probables sont déjà sorties : du côté du Bayern, Manuel Neuer sera dans les buts, avec probablement Sacha Boey, Dayot Upamecano, Jonathan Tah et Konrad Laimer en défense. Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlović devraient former le duo au milieu, tandis que Michael Olise, Harry Kane, Brahim Diaz et Nicolas Jackson devraient mener le danger en attaque.

Nicky Hayen reste lucide quant aux chances de son équipe : "Le Bayern est très dominant et marque facilement. C’est presque une mission impossible pour nous. Mais chaque match offre des opportunités. Oui, on va souffrir, mais on veut malgré tout les faire douter."





Composition probable du Club de Bruges : Nordin Jackers – Kyriani Sabbe, Joel Ordoñez, Brandon Mechele, Joaquin Seys (?) – Aleksandar Stanković, Hans Vanaken, Christos Tzolis – Carlos Forbs, Nicolo Tresoldi, Romeo Vermant