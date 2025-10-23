"Je ne suis pas dans une situation de panique" : Rik De Mil optimiste malgré la mauvaise passe de Charleroi

Actuellement sur une série de quatre défaites consécutives en championnat, le Sporting de Charleroi traverse une mauvaise passe. L'entraîneur des Zèbres, Rik De Mil, s'est exprimé avant le choc face à Anderlecht de ce vendredi.

Une série qui ne ravit évidemment pas le coach carolo : "Ce n’est jamais amusant d’enchaîner les défaites, mais je ne suis pas dans une situation de panique."

Rik De Mil se veut cependant optimiste : "Quand je vois notre dernier match au Parc Duden, j’ai vu une équipe qui se bat, qui n’abandonne pas et qui a prôné un jeu quand même dominant contre l’Union. Défensivement, on n’a pas donné grand-chose à notre adversaire non plus."

"Il n’empêche : on encaisse trop de buts, trop facilement. Et c’est un problème", pointe-t-il selon Sudinfo. "Notre seconde problématique réside dans le fait que, quand on arrive dans le dernier tiers du terrain, on doit être plus tueur, on doit pouvoir créer plus d’occasions et améliorer la qualité de nos centres."

Plusieurs facteurs expliquent ces mauvais résultats selon lui : "Tout d’abord, il y a quand même un manque d’expérience à certains postes. Puis, quand on enchaîne de mauvais résultats, le problème devient aussi mental. Et dans ma situation, je dois aider mon groupe, je ne peux pas tuer mes joueurs car ils travaillent bien en semaine. Je dois les protéger. La concentration et le facteur chance sont aussi des éléments à prendre en compte. Pour relancer la machine, je pense qu’on a besoin d’un match où tout va en notre faveur."

Charleroi - Anderlecht

Rik De Mil est prudent avant la rencontre des Zèbres face à Anderlecht ce vendredi à 20h45. Il sait que les Mauves ont de la qualité : "C’est une équipe avec beaucoup de qualités individuelles et techniques. Si on commet des erreurs, Anderlecht a les joueurs pour en profiter et tuer le match. Hasi a installé un système avec un pressing de manière agressive. Ce sera à nous de trouver un plan pour exploiter les espaces qu’ils donneront."