Matte Smets et Jorne Spileers, confrontés au même problème délicat ?

Photo: © photonews

Matte Smets fait l'objet de critiques. Non pas à cause de son niveau de jeu, mais parce que certains le jugent trop gentil. Denis Odoi, qui estime que Jorne Spileers souffre du même problème, a expliqué dans le podcast 90 Minutes pourquoi cela peut poser souci sur un terrain.

Matte Smets est depuis longtemps considéré comme un grand talent à Genk. Il débute chaque match dans le onze de base de l’entraîneur Thorsten Fink, mais il fait désormais l’objet de certaines critiques.

Non pas parce qu’il joue mal, mais parce qu’il serait trop gentil. Une qualité dans la vie de tous les jours, mais une faiblesse sur un terrain de football. Denis Odoi en a parlé dans le podcast 90 Minutes.

"J’ai déjà discuté avec un attaquant — je ne citerai pas de nom — qui m’a dit : 'Quand je joue contre ce genre de gars, je sais que je n’aurai pas mal'", raconte Denis Odoi à propos de Matte Smets.

"Quand tu joues contre le Club, tu sais que Joel Ordoñez ou Brandon Mechele vont forcément te rentrer dedans sur un long ballon, ou te coller un coup de genou. Forcément, ça te reste dans la tête en tant qu’attaquant", poursuit-il.

Denis Odoi estime aussi que Jorne Spileers est trop gentil. "Ce n’est pas qu’ils ne gagnent pas leurs duels, mais ils veulent le faire trop proprement. Je connais d’autres joueurs qui n’ont pas cet instinct 'sale' en eux, mais il faut l’acquérir. Et pour ça, ils vont devoir se dépêcher", conseille-t-il.

Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

