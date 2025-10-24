Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/10: Verschaeren

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Verschaeren

Le calvaire n'est pas encore terminé : voici la seule issue possible pour Verschaeren... et à prix dérisoire

Yari Verschaeren semble se diriger vers un départ du RSC Anderlecht. Le milieu de terrain arrive en fin de contrat, et les chances d'une prolongation paraissent particulièrement faibles. (Lire la suite)