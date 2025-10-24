Officiel : un club de Pro League reprend le transfert sortant le plus cher de son histoire...après un test

Bon nombre de clubs continuent à regarder vers les joueurs sans contrat. C'est ainsi que Malines a officialisé le retour d'un ancien de la maison.

En allant chercher Hassane Bandé au Burkina Faso à l'été 2017, Malines avait fait une affaire en or. Un an plus tard, le petit ailier gauche était vendu à l'Ajax pour plus de huit millions d'euros. Toujours le transfert le plus cher de l'histoire du KV actuel malgré le passage de joueurs comme Hugo Cuypers ou Aster Vranckx après lui.

Mais à Amsterdam, Bandé n'a jamais eu l'occasion de confirmer. Dès ses premiers jours aux Pays-Bas, une déchirure du ligament croisé l'a mis un an sur la touche. A son retour, il n'était plus le même joueur.

Auteur de 11 buts en 25 matchs de Pro League un an auparavant, il a alors été prêté en Suisse, où il n'a pas trouvé le chemin des filets. À l'issue d'un nouveau prêt (de deux ans, cette fois) à Istra, en Croatie, l'Ajax l'a relégué en U21.

Bandé à la relance

En 2022, Bandé a définitivement quitté l'Ajax pour signer à Amiens. Peu à son affaire en Ligue 2, il s'envole ensuite pour Helsinki, où son contrat a pris fin en juin dernier. Depuis, l'international burkinabé n'a pas retrouvé de club.

Et c'est Malines qui le relance. S'entraînant avec le groupe depuis le début du mois, l'ancien de la maison a finalement été remis sous contrat derrière les Casernes. L'ancien transfert record a signé jusqu'en fin de saison, avec une année supplémentaire en option.

"Soyez rassurés : Hassane sait jouer au football et est physiquement prêt à rejoindre l'équipe. Les examens médicaux approfondis que nous avons effectués et l'impression qu'il a laissée à l'entraînement le prouvent", explique le directeur sportif Tom Caluwé.