Cible d'Ivan Leko et La Gantoise, il pourrait directement filer... en Premier League

La Gantoise suit attentivement Sani Suleiman, ailier nigérian de l'AS Trenčín. Les Buffalos aimeraient rapidement le recruter, mais plusieurs écuries de Premier League s'intéressent désormais au dossier.

Début octobre, nous vous révélions que La Gantoise était très intéressée par les services de Sani Suleiman, ailier nigérian de 19 ans évoluant à l’AS Trenčín, en Slovaquie.

Les Buffalos ne sont cependant pas les seuls à s’intéresser à ce dossier. Selon les informations d’Africafoot, Chelsea est désormais considéré comme un candidat sérieux pour le recruter.

L'embarras du choix, entre la Pro League et la Premier League

Outre-Manche, TeamTALK confirme également que les Blues sont intéressés et qu’ils se trouvent en concurrence avec d’autres formations. L’ailier, auteur de deux buts et trois passes décisives en sept matchs, est évalué à 800 000 € sur Transfermarkt.

Son statut d’international espoirs nigérian le rend attractif pour les clubs à la recherche de jeunes talents prometteurs, dans l’optique de réaliser une plus-value à la revente.

La décision reviendra à Sani Suleiman et à son entourage. Choisira-t-il une étape intermédiaire, que La Gantoise pourrait lui offrir, ou cédera-t-il aux sirènes de la Premier League ? TeamTALK conclut en expliquant que Chelsea n’est pas la seule écurie anglaise attentive dans ce dossier, puisque Tottenham aurait également inscrit son nom sur ses tablettes.