"Il y a bien une faute grossière du joueur" : dernière passe d'armes dans le dossier Adnane Abid

Adnane Abid sera-t-il mobilisable contre La Gantoise ? Le Standard a été entendu par le Conseil disciplinaire pour en juger, la réponse tombera dans la soirée.

Le Standard était déjà étonné de voir l'arbitre exclure Adnane Abid pour sa semelle sur Andreas Verstraeten, qu'elle n'en fût pas la surprise des Liégeois de voir le parquet fédéral demander trois matchs de suspension suite à cette phase.

Faisant valoir la pousée préalable de Mahamadou Diawara sur Abid, le Standard a fait appel de cette décision. Le Comité disciplinaire s'est rangé derrière l'avis des Liégeois, jugeant l'exclusion nécessaire. Mais le parquet a contre-attaqué et s'est à son tour pourvu en appel. Tout le monde a donc été entendu cette après-midi par le Conseil disciplinaire.

"À la base, je viens avec la pointe de mon pied pour jouer le ballon mais, étant déséquilibré, je termine avec ma semelle sur l'autre joueur de l'Antwerp. J'ai revu les images tout ce week-end, je ne sais pas comment j'aurais pu faire autrement", s'est défendu Adnane Abid, cité par La Dernière Heure.

Une phase, plusieurs avis contradictoires

De son côté, le parquet a fait valoir son point de vue par l'entremise du Procureur Gilles Blondeau : "Le Standard a fait savoir en première instance qu'il y avait bien eu une faute non intentionnelle de son joueur [...] Du point de vue du Parquet, il y a bien une faute grossière du joueur et, sur base du tableau indicatif, nous avons tenu compte de l'absence d'antécédents pour proposer la fomule un match ferme et deux avec sursis".





Sabri Benrabah, conseiller juridique du Standard ne comprend pas : "C'est le numéro 34 de l'Antwerp, – qui fait 20 cm de plus que notre joueur -, qui s'est jeté devant lui et pas l'inverse. Notre joueur n'était plus maître de son mouvement". Le verdict du Conseil disciplinaire devrait être connu dans la soirée.