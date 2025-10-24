Officiel : l'Union renforce le staff de David Hubert...en allant se servir au Club de Bruges

Officiel : l'Union renforce le staff de David Hubert...en allant se servir au Club de Bruges
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise a renforcé son staff technique avec l'arrivée de Wouter Hias. L'entraîneur de 34 ans arrive en provenance du Club NXT, où il était actif cet été en tant qu'adjoint, il y a également pris en charge l'équipe pendant un certain temps.

Les grandes manoeuvres se poursuivent au Parc Duden. L'Union n'a pas mis longtemps à trouver un successeur à Sébastien Pocognoli, parti à Monaco. Après avoir essuyé les refus de Bo Svensson et Rik De Mil, la direction s'est tournée vers David Hubert

Mais les travaux n'étaient pas terminés : en plus de Poco, Monaco a également débauché Kévin Mirallas et Arthur Kopyt, l'entraîneur des phases arrêtées. L'heure était donc à renforcer le staff.

Wouter Hias, un petit nouveau à Saint-Gilles

C'est dans cette optique que l'Union a annoncé cette après-midi l'arrivée de Wouter Hias comme T3 de David Hubert et Bart Meert. Il débarque de Bruges, où il était assistant au sein du staff du Club NXT.

Auparavant, Hias a été l'entraîneur principal du KVK Tirelemont de 2021 à 2024 et a travaillé pendant la saison 2024/25 comme assistant chez les espoirs de Westerlo. 

Au Parc Duden, son rôle consistera principalement à préparer les entraînements avec Bart Meert et à soutenir les décisions techniques du duo de coachs. Notons que comme joueur, Wouter Hias a évolué à Tirlemont et à Dender avant de finir sa carrière au RFC Liège.

