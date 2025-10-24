"Pour mon bien-être, c'était mieux" : l'ancien directeur sportif de La Gantoise règle ses comptes

Arnar Vidarsson a rejoint Sporza en tant qu'analyste après avoir occupé le poste de directeur sportif à La Gantoise. Cette collaboration a pris fin à la fin du mois de septembre, à la suite d'une restructuration interne du club.

La Gantoise a modifié à plusieurs reprises son organisation sportive au cours de l’année écoulée. Lors de la réorganisation de septembre, il est apparu qu’il n’y avait plus de place pour Arnar Vidarsson, qui travaillait au club depuis un an et demi en tant que directeur sportif.

Il est resté discret quant aux raisons de son départ. "Ce qui s’est passé ? Si je devais tout raconter… La collaboration s’est effectivement terminée, et c’est une histoire typique du football", a-t-il déclaré à Sporza, où il est désormais devenu analyste.

Selon Vidarsson, la situation a évolué très rapidement. "À un moment, on a besoin de vous, et l’instant d’après, ce n’est plus le cas." Une divergence de vision aurait également joué un rôle : son approche sportive ne correspondait plus à la direction que souhaitait prendre le club.

Pour Arnar Vidarsson, c'était le bon moment de quitter La Gantoise

L’Islandais a ajouté que ce départ tombait finalement plutôt bien sur le plan personnel. "Parfois, il vaut mieux partir, pour tout le monde. Et aussi pour mon propre bien-être", explique-t-il. L’impact de son rôle s’était réduit, ce qui avait entraîné une baisse de motivation.

Vidarsson a reconnu qu’il ne tirait plus de satisfaction de son travail. "Quand on n’a plus d’impact, qu’on ne retire plus d’énergie de ce qu’on fait et qu’on en devient même fatigué, il vaut mieux passer à autre chose." Il a précisé que la décision avait été mutuelle et qu’elle ne découlait pas d’un conflit.

Interrogé sur son avenir, il s’est montré serein. "Je ne cherche pas activement un nouveau poste, on verra bien ce qui se présentera. En général, quand une porte se ferme, une autre s’ouvre", a-t-il conclu.