Un entraîneur de Pro League spectateur attentif de Bayern - Club de Bruges : "Je ne suis pas surpris"

Besnik Hasi a prêté attention au match du Club de Bruges au Bayern Munich cette semaine. Il s'est montré très impressionné par la prestation des Bavarois.

Le Club de Bruges a beau ne pas être le prochain adversaire d'Anderlecht, Besnik Hasi n'a pas manqué de regarder la rencontre pour mesurer tout le travail de Vincent Kompany à Munich. "Je ne suis pas surpris. Si on le laisse travailler avec des joueurs de ce niveau, voilà ce qu'il peut faire".

Les deux hommes se connaissent bien depuis leur époque commune à Anderlecht. Hasi et Kompany y partageaient le vestiaire et ont développé un lien fort qui perdure aujourd'hui : "Je lui avais parlé un jour avant le match parce qu'un ami commun était à Munich. Ensuite, je l'ai félicité pour la victoire. Il mérite pleinement cette victoire".

Une source d'inspiration

Pour Hasi, la réussite de Vince the Prince n'est que logique : "Il était déjà très intelligent, exigeant et professionnel en tant que joueur. Il pensait déjà comme un entraîneur à l'époque. Cela ne me surprend pas qu'il ait trouvé rapidement sa place au sommet du football européen".

Cela s'est confirmé avec cette victoire 4-0 contre le Club. "Est-ce que j'aurais donné une chance à Bruges avant le match ? Au plus haut niveau, c'est difficile, hein. On le voit aussi à l'Union contre Newcastle ou l'Inter. Mais bon, ce n'est pas seulement Bruges qui a du mal contre le Bayern. Le Borussia Dortmund et tous les autres aussi".





Besnik Hasi a beau avoir refusé un rôle d'adjoint de Kompany, il n'en reste pas moins admiratif : "Vincent est un exemple pour les jeunes entraîneurs. Il a une vision, reste fidèle à ses idées et fait toujours jouer ses équipes de manière attrayante. Je l'admire énormément pour cela".