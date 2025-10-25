🎥 Quand un joueur du RFC Seraing remonte sur la pelouse avec... le mauvais maillot

Photo: © photonews

Une scène assez cocasse s'est produite en Challenger Pro League ce vendredi soir. Matthieu Muland s'en souviendra certainement.

L’ailier droit du RFC Seraing est remonté sur la pelouse à la mi-temps avec... le mauvais maillot. En effet, il avait enfilé celui de Cheikhou Ndiaye, son coéquipier.

À la 50e minute de jeu, la scène a été filmée par les caméras lorsque le joueur a changé de maillot. De quoi faire sourire les observateurs présents sur place.

Sur le plan sportif, les Sérésiens ont arraché un point en fin de match. Samih El Touile avait ouvert le score à la 33e minute de jeu pour le Lierse, mais Hemsley Akpa-Chukwu a ensuite égalisé à six minutes de la fin du temps réglementaire.

Au classement, le RFC Seraing figure à la 15e place avec 7 unités. Le Lierse est quant à lui 12e avec deux points de plus.

Une autre équipe liégeoise disputera son onzième match de Challenger Pro League ce samedi soir : le RFC Liège recevra le RWDM dans un duel qui promet.

RFC Seraing
Lierse SK
Matthieu Muland Kayij

11:30
11:00
10:30
10:00
09:30
22:21
09:00
08:40
2
08:00
08:20
07:30
07:00
06:30
1
06:00
1
23:00
23:45
4
22:44
22:40
22:00
21:40
21:20
21:00
20:40
20:20
20:00
19:40
19:22
18:30
18:00
17:30
17:00
16:30
15:30
16:00
15:00
14:30

