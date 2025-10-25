🎥 Quand un joueur du RFC Seraing remonte sur la pelouse avec... le mauvais maillot

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Une scène assez cocasse s'est produite en Challenger Pro League ce vendredi soir. Matthieu Muland s'en souviendra certainement.

L’ailier droit du RFC Seraing est remonté sur la pelouse à la mi-temps avec... le mauvais maillot. En effet, il avait enfilé celui de Cheikhou Ndiaye, son coéquipier.

À la 50e minute de jeu, la scène a été filmée par les caméras lorsque le joueur a changé de maillot. De quoi faire sourire les observateurs présents sur place.

😅 | POV : tu te trompes de maillot pour remonter sur la pelouse après la mi-temps. 🫣👕 #SERLIE pic.twitter.com/LbZTIzRY9C — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 24, 2025

Sur le plan sportif, les Sérésiens ont arraché un point en fin de match. Samih El Touile avait ouvert le score à la 33e minute de jeu pour le Lierse, mais Hemsley Akpa-Chukwu a ensuite égalisé à six minutes de la fin du temps réglementaire.

Au classement, le RFC Seraing figure à la 15e place avec 7 unités. Le Lierse est quant à lui 12e avec deux points de plus.

Une autre équipe liégeoise disputera son onzième match de Challenger Pro League ce samedi soir : le RFC Liège recevra le RWDM dans un duel qui promet.