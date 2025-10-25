Antonio Conte semble avoir pris sa décision : Kevin De Bruyne va devoir se réinventer

Naples cherche encore sa stabilité après le 6-2 contre le PSV. Antonio Conte pourrait repositionner Kevin De Bruyne en faux neuf face à l'Inter.

Ces derniers jours à Castel Volturno ont été consacrés à la récupération et à l’analyse. Antonio Conte a fait visionner collectivement à ses joueurs la vidéo du match de Ligue des champions, en insistant sur l’engagement, le travail et le sacrifice.

Le rôle de faux neuf n’est pas une idée lancée au hasard. Avec Romelu Lukaku et Rasmus Højlund blessés, et Lorenzo Lucca comme seul avant-centre disponible, Antonio Conte cherche une manière de faire briller Kevin De Bruyne sans déséquilibrer son équipe. KDB, lui, a déjà de l’expérience à ce poste depuis son passage à Manchester City.

C’est une mission délicate. En faux neuf, De Bruyne évolue souvent détaché de la pointe, il doit à la fois construire les attaques et créer des occasions, sans véritable point d’appui devant lui.

Les médias italiens s’y intéressent aussi

Les médias transalpins ont désormais repris l’idée. La Repubblica et le Corriere dello Sport suggèrent que De Bruyne ou David Neres pourraient débuter contre l’Inter en tant que “falso nueve”. Pourtant, le scepticisme demeure parmi les journalistes : Antonio Conte osera-t-il vraiment réorganiser ses lignes de manière aussi radicale pour un match aussi crucial ?





Pour Kevin De Bruyne, cela signifie surtout qu’il devra une nouvelle fois prouver sa capacité d’adaptation. Le Diable Rouge a déjà montré par le passé qu’il pouvait être bon à la fois comme meneur de jeu et comme attaquant, mais le Napoli de Conte reste pour l’instant un environnement exigeant dans lequel il doit réinventer son rôle.