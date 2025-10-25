Comme on se retrouve : l'arrivée de Felice Mazzu à Louvain va avoir des conséquences jusqu'en D1 ACFF

Comme on se retrouve : l'arrivée de Felice Mazzu à Louvain va avoir des conséquences jusqu'en D1 ACFF
Photo: © photonews
Deviens fan de OH Louvain! 500

Felice Mazzu devrait signer dans les prochaines heures à Louvain. Il ne viendra pas seul à Den Dreef.

Sa présence à l'AFAS Stadion pour la rencontre entre Malines et Louvain ne laisse plus planer le moindre doute. Assis aux côtés du CEO louvaniste Frédéric Van den Steen, Felice Mazzu va reprendre du service chez les Universitaires, actuellement avant-derniers de Pro League.

Ses futures troupes ont beau lui avoir adressé un beau clin d'oeil en égalisant dans le Felice Time à Malines, l'entraîneur carolo aura du boulot. Pour cela, il sera entouré de ses hommes de confiance.

Avant même l'annonce de son arrivée à Den Dreef, le Crossing Schaerbeek a annoncé le départ de Jérôme Patris, son entraîneur principal. Ce dernier était pourtant arrivé...il y a six jours seulement. "La direction et le staff ont pris acte de la décision de Jérôme Patris de rejoindre un nouveau projet ambitieux en Pro League et donc de quitter avec effet immédiat notre club".

Un duo qui se connaît bien

Si le projet ambitieux en Pro League n'est pas nommé, il s'agira bien de Louvain. La saison dernière, le demi-frère de Louis Patris avait déjà rejoint Saint-Trond à la signature de Felice Mazzu et y avait travaillé à ses côtés durant toute la saison. Les deux hommes seront à nouveau réunis. Mazzu retrouvera également Rudy Cossey (arrivé cet été), avec qui il avait déjà travaillé à Charleroi.

En attendant, c'est donc le Crossing Schaerbeek qui doit trouver un plan B après six jours de collaboration. "Le club souhaite rassurer ses joueurs, ses supporters et l’ensemble de ses partenaires : l’équipe première est désormais confiée à Mohammed Bouhmidi et au staff actuel, qui disposent de toute la confiance de la direction pour poursuivre le travail entamé et maintenir la dynamique du projet sportif avant de penser à construire quelque chose de plus long terme", peut-on lire dans le communiqué.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
OH Louvain
Felice Mazzu

Plus de news

"On n'a pas existé, c'est ma responsabilité" : Vincent Euvrard assume le fiasco du Standard à Gand Interview

"On n'a pas existé, c'est ma responsabilité" : Vincent Euvrard assume le fiasco du Standard à Gand

23:34
Marlon Fossey très cash après la débâcle du Standard : "Si on n'y arrive pas, la saison sera longue" Interview

Marlon Fossey très cash après la débâcle du Standard : "Si on n'y arrive pas, la saison sera longue"

23:15
1
Débâcle annuelle pour le Standard, giflé comme chaque saison à La Gantoise

Débâcle annuelle pour le Standard, giflé comme chaque saison à La Gantoise

22:40
Soirée à suspense derrière les Casernes : Malines déchante mais chasse tout de même Anderlecht du podium

Soirée à suspense derrière les Casernes : Malines déchante mais chasse tout de même Anderlecht du podium

20:20
Tubize-Braine met Mons sous pression, José Riga enchaîne avec Stockay : du changement sur le podium de D1 ACFF

Tubize-Braine met Mons sous pression, José Riga enchaîne avec Stockay : du changement sur le podium de D1 ACFF

22:20
Felice Mazzu va devenir le nouvel entraîneur d'un club de Pro League

Felice Mazzu va devenir le nouvel entraîneur d'un club de Pro League

17:00
Le RFC Liège renverse le RWDM au cours d'un match fou, Eupen enchaîne : les résumés de la soirée en D1B

Le RFC Liège renverse le RWDM au cours d'un match fou, Eupen enchaîne : les résumés de la soirée en D1B

21:58
Un jeune Carolo absent pour plusieurs semaines

Un jeune Carolo absent pour plusieurs semaines

21:30
Aron Donnum aura tout essayé : Sébastien Pocognoli décroche sa première victoire avec Monaco !

Aron Donnum aura tout essayé : Sébastien Pocognoli décroche sa première victoire avec Monaco !

21:00
Sadiki omniprésent, Talbi fait plier Stamford Bridge : les Belgicains de Sunderland font sensation

Sadiki omniprésent, Talbi fait plier Stamford Bridge : les Belgicains de Sunderland font sensation

20:40
🎥 Plus qu'une question de temps : avant même sa signature, Felice Mazzu attire déjà les regards en tribune

🎥 Plus qu'une question de temps : avant même sa signature, Felice Mazzu attire déjà les regards en tribune

19:45
Un ancien joueur du Standard de Liège suspendu huit matchs dans son nouveau club belge

Un ancien joueur du Standard de Liège suspendu huit matchs dans son nouveau club belge

20:00
🎥 La catastrophe : Kevin De Bruyne sort du terrain en larmes après s'être blessé...en marquant sur penalty

🎥 La catastrophe : Kevin De Bruyne sort du terrain en larmes après s'être blessé...en marquant sur penalty

19:16
Antonio Conte semble avoir pris sa décision : Kevin De Bruyne va devoir se réinventer

Antonio Conte semble avoir pris sa décision : Kevin De Bruyne va devoir se réinventer

19:00
Frustration des deux côtés : Dender encore loin de sa première victoire de la saison

Frustration des deux côtés : Dender encore loin de sa première victoire de la saison

18:06
L'effet Arnaud Mercier...presque jusqu'au bout : l'Olympic passe à côté de la montre en or

L'effet Arnaud Mercier...presque jusqu'au bout : l'Olympic passe à côté de la montre en or

18:30
Mais où la série s'arrêtera-t-elle ? Le Bayern de Vincent Kompany dépoussière un vieux record de l'AC Milan

Mais où la série s'arrêtera-t-elle ? Le Bayern de Vincent Kompany dépoussière un vieux record de l'AC Milan

17:48
Après Loïs Openda, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre la Juventus

Après Loïs Openda, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre la Juventus

17:30
"Aucune attache particulière avec ce club" : un ex-Anderlechtois qui a rejoint l'Union SG sans langue de bois

"Aucune attache particulière avec ce club" : un ex-Anderlechtois qui a rejoint l'Union SG sans langue de bois

16:00
"C'est un mur" : un coéquipier de Senne Lammens vante les qualités du Diable Rouge

"C'est un mur" : un coéquipier de Senne Lammens vante les qualités du Diable Rouge

16:40
Après un match complètement fou, le Girona d'Axel Witsel reste dernier de Liga

Après un match complètement fou, le Girona d'Axel Witsel reste dernier de Liga

16:20
Que se passe-t-il avec Thorgan Hazard ? Même lui peine à l'expliquer

Que se passe-t-il avec Thorgan Hazard ? Même lui peine à l'expliquer

15:40
Énorme bourde : un commentateur de DAZN critique sa collègue... sans savoir qu'il était à l'antenne

Énorme bourde : un commentateur de DAZN critique sa collègue... sans savoir qu'il était à l'antenne

15:00
Le coach de Manchester United, Ruben Amorim, "un peu surpris" par Senne Lammens

Le coach de Manchester United, Ruben Amorim, "un peu surpris" par Senne Lammens

15:20
"Une partie de mon cœur sera toujours au Standard" : Ivan Leko impatient d'affronter les Rouches

"Une partie de mon cœur sera toujours au Standard" : Ivan Leko impatient d'affronter les Rouches

14:20
Le parquet fédéral réclame de nouvelles sanctions contre le Standard

Le parquet fédéral réclame de nouvelles sanctions contre le Standard

13:52
"Je n'ai aucune idée de ce qui ne va pas" : Colin Coosemans impuissant après son erreur contre Charleroi Réaction

"Je n'ai aucune idée de ce qui ne va pas" : Colin Coosemans impuissant après son erreur contre Charleroi

13:20
3
"Je ne l'aurais pas fait" : Paul Van Himst critique subtilement Besnik Hasi

"Je ne l'aurais pas fait" : Paul Van Himst critique subtilement Besnik Hasi

13:40
Hein Vanhaezebrouck critique Rik De Mil : "Il ne fait que ça"

Hein Vanhaezebrouck critique Rik De Mil : "Il ne fait que ça"

13:00
Un jeune talent d'Anderlecht veut s'imposer en numéro neuf : "Je me prends pour modèle Lukaku"

Un jeune talent d'Anderlecht veut s'imposer en numéro neuf : "Je me prends pour modèle Lukaku"

12:40
Un monument du football régional lié au Standard de Liège va fermer ses portes

Un monument du football régional lié au Standard de Liège va fermer ses portes

11:30
Damien Mouchamps explique ce qui a changé au RFC Liège comparé aux saisons précédentes

Damien Mouchamps explique ce qui a changé au RFC Liège comparé aux saisons précédentes

12:20
🎥 Quand un joueur du RFC Seraing remonte sur la pelouse avec... le mauvais maillot

🎥 Quand un joueur du RFC Seraing remonte sur la pelouse avec... le mauvais maillot

12:00
Le Standard rend visite à Ivan Leko... pour une place aux portes du top 6 (direct 20h45)

Le Standard rend visite à Ivan Leko... pour une place aux portes du top 6 (direct 20h45)

10:00
Paul Pogba renaîtra-t-il sous Sébastien Pocognoli ? Le tacticien belge donne de ses nouvelles

Paul Pogba renaîtra-t-il sous Sébastien Pocognoli ? Le tacticien belge donne de ses nouvelles

11:00
"Anti-Standard" : les supporters carolos provoquent déjà le Standard avant le choc wallon

"Anti-Standard" : les supporters carolos provoquent déjà le Standard avant le choc wallon

08:40
2

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 13:30 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 18:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 19:15 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved