Comme on se retrouve : l'arrivée de Felice Mazzu à Louvain va avoir des conséquences jusqu'en D1 ACFF

Felice Mazzu devrait signer dans les prochaines heures à Louvain. Il ne viendra pas seul à Den Dreef.

Sa présence à l'AFAS Stadion pour la rencontre entre Malines et Louvain ne laisse plus planer le moindre doute. Assis aux côtés du CEO louvaniste Frédéric Van den Steen, Felice Mazzu va reprendre du service chez les Universitaires, actuellement avant-derniers de Pro League.

Ses futures troupes ont beau lui avoir adressé un beau clin d'oeil en égalisant dans le Felice Time à Malines, l'entraîneur carolo aura du boulot. Pour cela, il sera entouré de ses hommes de confiance.

Avant même l'annonce de son arrivée à Den Dreef, le Crossing Schaerbeek a annoncé le départ de Jérôme Patris, son entraîneur principal. Ce dernier était pourtant arrivé...il y a six jours seulement. "La direction et le staff ont pris acte de la décision de Jérôme Patris de rejoindre un nouveau projet ambitieux en Pro League et donc de quitter avec effet immédiat notre club".

Un duo qui se connaît bien

Si le projet ambitieux en Pro League n'est pas nommé, il s'agira bien de Louvain. La saison dernière, le demi-frère de Louis Patris avait déjà rejoint Saint-Trond à la signature de Felice Mazzu et y avait travaillé à ses côtés durant toute la saison. Les deux hommes seront à nouveau réunis. Mazzu retrouvera également Rudy Cossey (arrivé cet été), avec qui il avait déjà travaillé à Charleroi.

En attendant, c'est donc le Crossing Schaerbeek qui doit trouver un plan B après six jours de collaboration. "Le club souhaite rassurer ses joueurs, ses supporters et l’ensemble de ses partenaires : l’équipe première est désormais confiée à Mohammed Bouhmidi et au staff actuel, qui disposent de toute la confiance de la direction pour poursuivre le travail entamé et maintenir la dynamique du projet sportif avant de penser à construire quelque chose de plus long terme", peut-on lire dans le communiqué.