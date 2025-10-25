Felice Mazzu va devenir le nouvel entraîneur d'un club de Pro League

Felice Mazzu va devenir le nouvel entraîneur d'un club de Pro League
Photo: © photonews
Deviens fan de OH Louvain! 500

Felice Mazzu (59 ans) est sur le point de devenir l'entraîneur principal de OH Louvain. Les deux parties sont parvenues à un accord, et il ne reste plus qu'à officialiser la signature, prévue en principe pour ce week-end.

Le départ de David Hubert vers l’Union a pris tout le monde de court. Le coach n’était en poste à OHL que depuis dix rencontres lorsqu’il a décidé de changer d’air. Un départ, en plein milieu de saison, qui a surpris le club louvaniste.

Face à cette situation, la direction de Louvain a pris le temps de chercher le bon successeur. Plusieurs noms ont circulé, dont ceux de Timmy Simons, Felice Mazzu et un troisième candidat. Finalement, c’est Mazzu qui a été choisi pour relancer l’équipe.

Felice Mazzu le nouvel entraîneur de OH Louvain ?

Le début de saison de Louvain est clairement décevant : avant-dernier de la Jupiler Pro League avec seulement 8 points sur 33 possibles. Felice Mazzu aura pour mission de redresser la barre et de redonner confiance à un groupe en manque de résultats.

Fort de son expérience sur les bancs belges, Felice Mazzu connaît bien la Pro League. Jusqu’à la saison dernière, il dirigeait le STVV, avant d’être remplacé juste avant les play-offs par Wouter Vrancken. Il a également entraîné Charleroi, l’Union, Anderlecht et Genk.

L’intérim était assuré par Hans Somers, qui a laissé une bonne impression face au Club de Bruges. Mais ce dernier a préféré retourner travailler avec les jeunes, laissant ainsi la place à Felice Mazzu pour reprendre les commandes de l’équipe première.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
OH Louvain

Plus de news

Frustration des deux côtés : Dender encore loin de sa première victoire de la saison

Frustration des deux côtés : Dender encore loin de sa première victoire de la saison

18:06
Mais où la série s'arrêtera-t-elle ? Le Bayern de Vincent Kompany dépoussière un vieux record de l'AC Milan

Mais où la série s'arrêtera-t-elle ? Le Bayern de Vincent Kompany dépoussière un vieux record de l'AC Milan

17:48
Après Loïs Openda, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre la Juventus

Après Loïs Openda, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre la Juventus

17:30
"Aucune attache particulière avec ce club" : un ex-Anderlechtois qui a rejoint l'Union SG sans langue de bois

"Aucune attache particulière avec ce club" : un ex-Anderlechtois qui a rejoint l'Union SG sans langue de bois

16:00
"C'est un mur" : un coéquipier de Senne Lammens vante les qualités du Diable Rouge

"C'est un mur" : un coéquipier de Senne Lammens vante les qualités du Diable Rouge

16:40
Que se passe-t-il avec Thorgan Hazard ? Même lui peine à l'expliquer

Que se passe-t-il avec Thorgan Hazard ? Même lui peine à l'expliquer

15:40
Après un match complètement fou, le Girona d'Axel Witsel reste dernier de Liga

Après un match complètement fou, le Girona d'Axel Witsel reste dernier de Liga

16:20
Énorme bourde : un commentateur de DAZN critique sa collègue... sans savoir qu'il était à l'antenne

Énorme bourde : un commentateur de DAZN critique sa collègue... sans savoir qu'il était à l'antenne

15:00
Le parquet fédéral réclame de nouvelles sanctions contre le Standard

Le parquet fédéral réclame de nouvelles sanctions contre le Standard

13:52
Le coach de Manchester United, Ruben Amorim, "un peu surpris" par Senne Lammens

Le coach de Manchester United, Ruben Amorim, "un peu surpris" par Senne Lammens

15:20
"Une partie de mon cœur sera toujours au Standard" : Ivan Leko impatient d'affronter les Rouches

"Une partie de mon cœur sera toujours au Standard" : Ivan Leko impatient d'affronter les Rouches

14:20
"Je n'ai aucune idée de ce qui ne va pas" : Colin Coosemans impuissant après son erreur contre Charleroi Réaction

"Je n'ai aucune idée de ce qui ne va pas" : Colin Coosemans impuissant après son erreur contre Charleroi

13:20
3
"Je ne l'aurais pas fait" : Paul Van Himst critique subtilement Besnik Hasi

"Je ne l'aurais pas fait" : Paul Van Himst critique subtilement Besnik Hasi

13:40
Hein Vanhaezebrouck critique Rik De Mil : "Il ne fait que ça"

Hein Vanhaezebrouck critique Rik De Mil : "Il ne fait que ça"

13:00
Un jeune talent d'Anderlecht veut s'imposer en numéro neuf : "Je me prends pour modèle Lukaku"

Un jeune talent d'Anderlecht veut s'imposer en numéro neuf : "Je me prends pour modèle Lukaku"

12:40
Un monument du football régional lié au Standard de Liège va fermer ses portes

Un monument du football régional lié au Standard de Liège va fermer ses portes

11:30
Damien Mouchamps explique ce qui a changé au RFC Liège comparé aux saisons précédentes

Damien Mouchamps explique ce qui a changé au RFC Liège comparé aux saisons précédentes

12:20
🎥 Quand un joueur du RFC Seraing remonte sur la pelouse avec... le mauvais maillot

🎥 Quand un joueur du RFC Seraing remonte sur la pelouse avec... le mauvais maillot

12:00
Le Standard rend visite à Ivan Leko... pour une place aux portes du top 6 (direct 20h45)

Le Standard rend visite à Ivan Leko... pour une place aux portes du top 6 (direct 20h45)

10:00
Paul Pogba renaîtra-t-il sous Sébastien Pocognoli ? Le tacticien belge donne de ses nouvelles

Paul Pogba renaîtra-t-il sous Sébastien Pocognoli ? Le tacticien belge donne de ses nouvelles

11:00
Une légende du Bayern salue le travail de Vincent Kompany : "Il fait cela très, très bien"

Une légende du Bayern salue le travail de Vincent Kompany : "Il fait cela très, très bien"

10:30
"La Belgique ne m'intéressait pas" : Louis Patris revient sur son transfert à l'Union Saint-Gilloise

"La Belgique ne m'intéressait pas" : Louis Patris revient sur son transfert à l'Union Saint-Gilloise

09:30
"Anti-Standard" : les supporters carolos provoquent déjà le Standard avant le choc wallon

"Anti-Standard" : les supporters carolos provoquent déjà le Standard avant le choc wallon

08:40
2
Faut-il changer l'équipe qui a gagné contre l'Antwerp ? La composition probable du Standard à La Gantoise

Faut-il changer l'équipe qui a gagné contre l'Antwerp ? La composition probable du Standard à La Gantoise

08:00
"Être mis dehors du Standard, c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée" : Louis Patris se confie

"Être mis dehors du Standard, c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée" : Louis Patris se confie

08:20
🎥 Alexis Saelemaekers tout proche d'inscrire un magnifique but en toute fin de match

🎥 Alexis Saelemaekers tout proche d'inscrire un magnifique but en toute fin de match

09:00
Besnik Hasi ne mâche pas ses mots après la défaite : "La pire mi-temps que j'ai jamais vue" Interview

Besnik Hasi ne mâche pas ses mots après la défaite : "La pire mi-temps que j'ai jamais vue"

07:00
2
"Je n'étais pas marqué au second poteau" : le bourreau d'Anderlecht appuie là où ça fait mal Réaction

"Je n'étais pas marqué au second poteau" : le bourreau d'Anderlecht appuie là où ça fait mal

06:30
1
Vincent Kompany tout près d'un record fou, mais comment réagira Manuel Neuer à son choix surprenant ?

Vincent Kompany tout près d'un record fou, mais comment réagira Manuel Neuer à son choix surprenant ?

07:30
Pas assez décisif ? Thomas Henry répond aux critiques et se livre à cœur ouvert sur son rôle au Standard Interview

Pas assez décisif ? Thomas Henry répond aux critiques et se livre à cœur ouvert sur son rôle au Standard

06:00
1
Les Zèbres courageux, les Mauves en échec : les notes de Charleroi - Anderlecht Analyse

Les Zèbres courageux, les Mauves en échec : les notes de Charleroi - Anderlecht

23:45
5
Coosemans se met au niveau de ses coéquipiers : Anderlecht logiquement battu à Charleroi

Coosemans se met au niveau de ses coéquipiers : Anderlecht logiquement battu à Charleroi

22:44
"Je me suis ennuyé à mourir" : le constat cinglant d'un ancien coach d'Anderlecht

"Je me suis ennuyé à mourir" : le constat cinglant d'un ancien coach d'Anderlecht

23:00
"Je ne peux pas mettre le ballon au fond des filets à la place de mes joueurs"

"Je ne peux pas mettre le ballon au fond des filets à la place de mes joueurs"

22:40
Les Francs Borains retrouvent enfin des couleurs, Seraing limite la casse et reste invaincu

Les Francs Borains retrouvent enfin des couleurs, Seraing limite la casse et reste invaincu

22:21
"Ils volent, ils trichent" : Lamine Yamal se paie le Real et met le feu aux poudres pour lancer El Clásico

"Ils volent, ils trichent" : Lamine Yamal se paie le Real et met le feu aux poudres pour lancer El Clásico

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 18:15 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 20:45 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved