Felice Mazzu va devenir le nouvel entraîneur d'un club de Pro League

Felice Mazzu (59 ans) est sur le point de devenir l'entraîneur principal de OH Louvain. Les deux parties sont parvenues à un accord, et il ne reste plus qu'à officialiser la signature, prévue en principe pour ce week-end.

Le départ de David Hubert vers l’Union a pris tout le monde de court. Le coach n’était en poste à OHL que depuis dix rencontres lorsqu’il a décidé de changer d’air. Un départ, en plein milieu de saison, qui a surpris le club louvaniste.

Face à cette situation, la direction de Louvain a pris le temps de chercher le bon successeur. Plusieurs noms ont circulé, dont ceux de Timmy Simons, Felice Mazzu et un troisième candidat. Finalement, c’est Mazzu qui a été choisi pour relancer l’équipe.

Felice Mazzu le nouvel entraîneur de OH Louvain ?

Le début de saison de Louvain est clairement décevant : avant-dernier de la Jupiler Pro League avec seulement 8 points sur 33 possibles. Felice Mazzu aura pour mission de redresser la barre et de redonner confiance à un groupe en manque de résultats.

Fort de son expérience sur les bancs belges, Felice Mazzu connaît bien la Pro League. Jusqu’à la saison dernière, il dirigeait le STVV, avant d’être remplacé juste avant les play-offs par Wouter Vrancken. Il a également entraîné Charleroi, l’Union, Anderlecht et Genk.

L’intérim était assuré par Hans Somers, qui a laissé une bonne impression face au Club de Bruges. Mais ce dernier a préféré retourner travailler avec les jeunes, laissant ainsi la place à Felice Mazzu pour reprendre les commandes de l’équipe première.