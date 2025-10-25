Le parquet fédéral réclame de nouvelles sanctions contre le Standard

Le Standard de Liège a publié un communiqué ce samedi en début d'après-midi. Dans celui-ci, on apprend que le parquet fédéral a requis des sanctions supplémentaires à l'encontre des Rouches, en plus des 50 000 euros suite à l'arrêt du match.

"Il requiert d’une part une amende ferme de 5.000 € pour les pyros en début de rencontre et les jets de gobelets, et d’autre part un match à huis clos total avec sursis pour l’interruption du match. La date de l’audience devant le Conseil disciplinaire n’est pas encore fixée", écrit le club liégeois dans son communiqué.

Le matricule 16 est obligé d'en assumer les conséquences mais précise : "Le Standard de Liège est obligé d'assumer les conséquences des actes de ses supporters. Il fera valoir ses observations auprès des instances compétentes. Des mesures ont déjà été prises par la direction du club (introduction d’une procédure d’interdiction civile de stade, interdiction temporaire de consommer des boissons dans les tribunes)."

Une réunion d’urgence entre les membres du conseil d’administration de la Famille des Rouches et le SLO (intermédiaire entre les supporters et la direction) aura lieu prochainement, sous convocation du manager général Pierre François. Celle-ci se tiendra avant le match face à Charleroi, prévu le vendredi 31 octobre. 

Un message très clair

Le club liégeois fait passer un message très clair : "Tous ensemble, nous devons rendre notre stade convivial et sûr… sans perdre la passion, la ferveur et la fierté qui constituent notre ADN. Tous ensemble, nous devons agir pour que nos joueurs puissent toujours être poussés vers la victoire par leurs supporters. Tous ensemble, nous devons veiller à ce que la condamnation à un match avec huis clos ne soit plus envisagée ni, a fortiori, prononcée. Ceci dépend de chacun de nous..."

En ce qui concerne le sportif, le prochain match du Standard est déjà pour ce soir. Les hommes de Vincent Euvrard se déplacent à Gand pour affronter les Buffalos. Une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site web.

