Soirée à suspense derrière les Casernes : Malines déchante mais chasse tout de même Anderlecht du podium

Malines a concédé le partage (1-1) contre Louvain. Le KV menait pourtant jusqu'en fin du temps additionnel.

Avec la défaite d'Anderlecht à Charleroi hier soir, Malines pouvait prendre seul la troisième place du classement à l'issue du match face à Louvain. Un match qui s'est déroulé sous les yeux d'Hassane Bandé, tout juste revenu au KV, et de Felice Mazzu, en passe de reprendre le groupe louvaniste.

Pour l'heure, OHL était toujours mené par Hans Somers, le directeur de l'académie. Comme contre le Club de Bruges, les visiteurs ont proposé un groupe compact. La première occasion n'est tombée qu'après un quart d'heure, sur un arrêt du pied de Tobe Leysen devant Lion Lauberbach.

Louvain attendait son heure en contre et a failli faire mouche à quelques reprises, comme sur une situation chaude dont n'a pas réussi à profiter Youssef Maziz ou sur une énorme occasion manquée par Mathieu Maertens sur corner en toute fin de première mi-temps, 0-0 au repos.

Le KV joue avec son bonheur

En deuxième mi-temps, Malines a continué à dominer territorialement, mais sans imposer un rythme démentiel. Alors que le dernier quart d'heure approchait, le KV a tout de même trouvé la faille via Thérence Koudou, qui a décanté la situation d'une frappe puissante.

Les Malinois ont ensuite failli faire le break dans la foulée...et se sont mordus les doigts de ne pas y être parvenus. Dans le temps additionnel, c'est Ewoud Pletinckx qui a déployé sa grande carcasse pour permettre à Louvain d'arracher un point. Malines ne prend ainsi qu'une unité d'avance sur Anderlecht. De son côté, OHL reste avant-dernier et attend désormais d'ouvrir l'ère Felice Mazzu.