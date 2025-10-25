"Être mis dehors du Standard, c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée" : Louis Patris se confie

Fraîchement arrivé à l'Union Saint-Gilloise cet été, Louis Patris s'est confié sur sa jeune carrière. Le joueur de 24 ans est notamment revenu sur son passage au Standard.

SI vous ne le saviez pas, le natif de Gembloux a été formé en partie en bord de Meuse. De 2010 à 2015, il a évolué à l’académie du Standard de Liège avant de rejoindre le centre de formation de Louvain.

Une partie de sa vie qu’il se remémore d’abord avec plaisir : "C’était une belle époque. J’étais à l’internat. J’allais au stade voir tous les matches car j’étais ramasseur de balles. C’était un rêve d’être là-bas."

"Mais je pense que cela m’a fait du bien mentalement et au niveau de ma carrière d’être mis dehors du Standard", pointe-t-il au micro de Sudinfo. "À OHL, j’ai pu me retrouver dans un environnement un peu plus sain, avec moins de rivalité. Au Standard, j’étais une autre personne. À Louvain, j’ai en quelque sorte revécu. C’était plus plaisant."

Passer de Liège à Louvain n’était pas évident, mais il voit ce changement positivement : "Au Standard, j’avais tous mes amis, ainsi que mon école. Du jour au lendemain, on te dit que tu dois partir. Ce n’est pas évident de devoir tout changer. Mais j’ai pu facilement m’adapter à Louvain, car j’avais déjà un ami là-bas. Cela m’a permis de me dire dans ma tête que c’était une nouvelle aventure. Je suis content d’avoir terminé mon évolution là-bas."





Être mis dehors, c’est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée

Il explique la raison de son départ : "Tous les ans, il y a des évaluations. Des joueurs arrivent et il faut faire un peu de place. Ils font un tri. Au Standard, c’était plus important que dans les autres clubs. Il y avait plus de joueurs qui arrivaient, et du coup un peu plus qui partaient. Cette année-là, ce fut à mon tour. Mais être mis dehors, c’est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée."