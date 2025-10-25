Un monument du football régional lié au Standard de Liège va fermer ses portes

Le Centre de Perfectionnement et de Recrutement du Standard à Herve fermera en fin de saison, une décision prise par Pierre François, manager général du club liégeois.

Le directeur du Centre de Perfectionnement et de Recrutement, Robert Pelsser, a confirmé l'information au micro de Sudinfo : "Je n’ai aucune rancune envers le club du Standard et je préfère me souvenir des 34 belles années de fonctionnement de notre école de formation de jeunes footballeurs en herbe."

"Une grande fierté d’avoir, dans une belle démarche footballistique, aidé de jeunes joueurs à s’épanouir avec un ballon au pied et d’avoir eu la reconnaissance de tous pour la qualité du travail fourni grâce à l’inventivité des entraîneurs-moniteurs choisis pour leurs qualités pédagogiques, afin d’inculquer aussi aux élèves des notions et des valeurs un peu trop vite négligées à notre époque", poursuit-il.

Ce projet avait vu le jour il y a 34 ans avec un groupuscule dynamique à l’initiative du directeur sportif de l’époque, Alain Blondiau. "Ces six centres de football étaient établis à Aische-en-Refail, à Sainte-Marie-sur-Semois, à Forrières, à Lummen, à Saint-Ghislain et à Herve", précise Robert Pelsser.

"Et nos objectifs étaient clairs : faire de la promotion pour redorer l’image du Standard de Liège, ternie par l’histoire de corruption lors du match contre Waterschei, et créer des écoles de football en Wallonie pour implanter l’image du Standard dans la Wallonie tout entière, ce qui était un projet novateur."

Cette fois, l’arrêt est inéluctable

La fin d’une aventure qui aura vu passer de nombreux joueurs. Un monument du football régional fermera ses portes : "Hélas, oui. Alphonse Costantin, ex-arbitre devenu directeur général du Standard de Liège, avait, lui aussi, voulu mettre un terme aux CPR en 2002. Mais une intervention de Michel Preud’homme, alors directeur sportif, avait permis aux écoles de football de poursuivre leur mission. Cette fois, l’arrêt est inéluctable."

