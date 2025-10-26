Anderlecht en panne d'inspiration : les chiffres qui font peur

Anderlecht en panne d'inspiration : les chiffres qui font peur
Anderlecht n'y arrive plus en attaque. Vendredi soir à Charleroi, les Mauves n'ont pas réussi à marquer.

Les statistiques montrent que le problème d’Anderlecht ne vient pas du manque d’efficacité, mais surtout du manque d’occasions. Lors des quatre premiers matchs de la saison, le club affichait au moins deux "expected goals" à chaque rencontre.

Depuis, cette barre n’a plus été atteinte. L’équipe tourne à une moyenne de 1,09 xG par match, alors que le Club de Bruges et l’Union Saint-Gilloise dépassent largement les deux.

Angulo, le plus dangereux… enfin, en théorie

Le manque de créativité pèse dans ce constat. Nilson Angulo est actuellement le seul joueur d’Anderlecht présent dans le top 20 des "expected assists" (xA), grâce à son excellent début de saison, selon Het Laatste Nieuws.

Même constat pour les passes clés. Là encore, Angulo est le seul joueur anderlechtois présent dans le top 30. À titre de comparaison, Bruges compte quatre représentants et Genk trois. Les premières places sont occupées par des noms comme Carlos Forbs ou Michal Skoras.

D’une mi-temps brillante contre l’AEK Athènes à une prestation fade à Charleroi, Anderlecht alterne le bon et le moins bon.

Anderlecht

