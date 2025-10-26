Défaite pour les jeunes d'Anderlecht, le Beerschot toujours invincible

Deux matchs étaient au programme ce soir en Challenger Pro League. Lommel recevait le Beerschot en haut du classement ; plus bas, le RSCA Futures recevait Lokeren-Temse.

C'était un duel pour la 4e place de Challenger Pro League que se livraient le Lommel SK et le Beerschot, ce samedi. La belle forme des Rats, qui ne s'étaient pas encore inclinés une seule fois cette saison en D1B et avaient enchaîné 4 victoires en septembre, en faisait les favoris.

Mais Lommel, plus irrégulier, a bien cru mettre un terme à cette série d'invincibilité anversoise si impressionnante. Les Limbourgeois ont mené dès la 32e minute de jeu face au Beerschot via un but de Luca Schoofs.

Ils espéraient ainsi dépasser le Beerschot au classement et revenir à un point de Liège, qui avait remporté un véritable thriller face au RWDM ce samedi. Mais un but contre son camp en fin de rencontre (82e) a remis les deux équipes à égalité... avant que le Beerschot finisse même par faire 1-2 à la 86e via Vula, confirmant ainsi son incroyable série !

Le RSCA Futures va-t-il renouer avec la victoire ?

Du côté du RSCA Futures, on pouvait voir le verre à moitié plein ou à moitié vide : les jeunes Mauves ne perdaient plus depuis le 12 septembre dernier, mais ils restaient sur 3 matchs nuls d'affilée et encaissaient beaucoup (7 buts sur les trois derniers matchs !).

Et contre Lokeren-Temse, à la maison, les U23 d'Anderlecht ont cette fois craqué. Avec notamment Cédric Hatenboer et Zoumana Keita dans le onze de base, ils se sont inclinés (1-2) contre les Waeslandiens, qui grimpent dans ce ventre mou de la Challenger Pro League.

