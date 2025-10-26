Défaite pour les jeunes d'Anderlecht, le Beerschot toujours invincible

Défaite pour les jeunes d'Anderlecht, le Beerschot toujours invincible
Photo: © photonews

Deux matchs étaient au programme ce soir en Challenger Pro League. Lommel recevait le Beerschot en haut du classement ; plus bas, le RSCA Futures recevait Lokeren-Temse.

C'était un duel pour la 4e place de Challenger Pro League que se livraient le Lommel SK et le Beerschot, ce samedi. La belle forme des Rats, qui ne s'étaient pas encore inclinés une seule fois cette saison en D1B et avaient enchaîné 4 victoires en septembre, en faisait les favoris.

Mais Lommel, plus irrégulier, a bien cru mettre un terme à cette série d'invincibilité anversoise si impressionnante. Les Limbourgeois ont mené dès la 32e minute de jeu face au Beerschot via un but de Luca Schoofs. 

Ils espéraient ainsi dépasser le Beerschot au classement et revenir à un point de Liège, qui avait remporté un véritable thriller face au RWDM ce samedi. Mais un but contre son camp en fin de rencontre (82e) a remis les deux équipes à égalité... avant que le Beerschot finisse même par faire 1-2 à la 86e via Vula, confirmant ainsi son incroyable série !

Le RSCA Futures va-t-il renouer avec la victoire ?

Du côté du RSCA Futures, on pouvait voir le verre à moitié plein ou à moitié vide : les jeunes Mauves ne perdaient plus depuis le 12 septembre dernier, mais ils restaient sur 3 matchs nuls d'affilée et encaissaient beaucoup (7 buts sur les trois derniers matchs !). 

Et contre Lokeren-Temse, à la maison, les U23 d'Anderlecht ont cette fois craqué. Avec notamment Cédric Hatenboer et Zoumana Keita dans le onze de base, ils se sont inclinés (1-2) contre les Waeslandiens, qui grimpent dans ce ventre mou de la Challenger Pro League. 

Jupiler Pro League

26/10/2025 13:30Antwerp - FC Bruges0-1
26/10/2025 16:00Cercle de Bruges - Zulte Waregem1-1
26/10/2025 18:30KRC Genk - RAAL La Louvière1-1
26/10/2025 19:15Union SG - STVV0-0

Division 2

26/10/2025 16:00Lommel SK - Beerschot1-2
26/10/2025 16:00RSCA Futures - KSC Lokeren1-2

 Classement T P G P P B = Forme
1. Union SG Union SG 0-0 12 27 8 3 1 22-6 16 G G G P G
2. FC Bruges FC Bruges 12 26 8 2 2 19-11 8 P G G G G
3. La Gantoise La Gantoise 12 20 6 2 4 22-17 5 P G G P G
4. KV Malines KV Malines 12 20 5 5 2 17-13 4 P G P G P
5. Anderlecht Anderlecht 12 19 5 4 3 17-12 5 G P G P P
6. STVV STVV 0-0 12 19 5 4 3 17-14 3 P P P G P
7. Zulte Waregem Zulte Waregem 12 18 5 3 4 18-15 3 G G P G P
8. KRC Genk KRC Genk 1-1 12 16 4 4 4 17-17 0 P P G G P
9. Westerlo Westerlo 12 15 4 3 5 19-21 -2 P P G P P
10. Charleroi Charleroi 12 15 4 3 5 15-17 -2 P P P P G
11. Standard Standard 12 14 4 2 6 10-17 -7 G P P G P
12. RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 12 14 3 5 4 8-10 -2 G G P P P
13. Cercle de Bruges Cercle de Bruges 12 12 2 6 4 16-17 -1 P P P P P
14. Antwerp Antwerp 12 11 2 5 5 10-14 -4 P P P P P
15. OH Louvain OH Louvain 12 9 2 3 7 9-21 -12 P P P P P
16. FCV Dender EH FCV Dender EH 12 4 0 4 8 5-19 -14 P P P P P
Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 0-0 STVV STVV
