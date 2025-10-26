Jesper Fredberg attire une vieille connaissance d'Anderlecht à la Sampdoria

Jesper Fredberg attire une vieille connaissance d'Anderlecht à la Sampdoria
Photo: © photonews
Jesper Fredberg est actuellement directeur sportif de la Sampdoria, après un passage mitigé à la tête du même département à Anderlecht. La saison du club génois est très compliquée.

Combien de temps Jesper Fredberg survivra-t-il aux résultats compliqués de la Sampdoria ? Evoluant actuellement en Serie B, le célèbre club italien est actuellement 19e au classement, alors que la logique voudrait que la Sampdoria joue les premiers rôles. 

Lentement mais sûrement, toutefois, le Danois met les choses en place à Gênes. Et il se base notamment sur le réseau dont il disposait à Anderlecht.

Récemment, le média italien Primo Canale a ainsi rapporté que le Belge Gauthier Vanderloock (30 ans) allait rejoindre Jesper Fredberg à la Sampdoria. Les deux hommes avaient déjà collaboré au Sporting d'Anderlecht, où Vanderloock était spécialisé dans l'analyse des data.

Après trois ans passés au RSCA, Gauthier Vanderloock avait quitté la Belgique et même l'Europe en février dernier. Il avait en effet rejoint Atlanta United et intégré le staff d'une vieille connaissance du championnat, à savoir Ronny Deila.

Cette saison, la Sampdoria n'a pris que 6 points en 9 rencontres de Serie B. La saison passée, elle avait décroché son maintien de justesse, terminant à la 17e place du championnat. 

