"Nous pourrons jouer sans pression car le Standard doit gagner" : les Rouches sont prévenus

Photo: © photonews

Le SKB continue d'impressionner avec une nouvelle victoire et un bilan impressionnant de récolté 31 points sur 33.

Beveren a battu le Patro 2-1 et enregistré un très beau 31 points sur 33 au classement de la Challenger Pro League. Lennart Mertens a marqué deux fois et a de nouveau offert la victoire à son équipe. Pour son entraîneur Marink Reedijk, la pression est désormais sur son prochain adversaire en coupe de Belgique, le Standard.

En effet, hier samedi, les Waaslandiens se sont imposés 2-1 face au Patro. Après six minutes, Lennart Mertens a donné l'avantage à l'équipe locale. Kjetil Borry a égalisé environ 20 minutes plus tard. Peu avant l'heure de jeu, Mertens a inscrit son deuxième but de la soirée, qui a également été celui de la victoire pour Beveren.

"Ce but caractérise peut-être notre mentalité. Nous avons continué à y croire et à mettre la pression. Ensuite, nous avons eu des occasions de finir le match, mais le plus important, c'est que cette fois-ci, nous avons terminé avec les trois points", a déclaré l'entraîneur Marink Reedijk à Het Nieuwsblad.

Reedijk met la pression sur le Standard

Seul le match contre le Beerschot s'est soldé par un match nul pour Beveren, qui a donc gagné tous ses autres matches cette saison : "C'est bien sûr un bilan fantastique. Mais nous devons garder les pieds sur terre. L'équipe est motivée, ambitieuse et veut continuer sur cette lancée le plus longtemps possible."

La semaine prochaine, les Waaslandiens auront l'occasion de se mesurer à un club de JPL, le Standard. Les Rouches se déplacement au Freethiel en Coupe de Belgique : "La coupe n'est pas notre objectif principal, mais c'est une belle occasion de nous mesurer à un club de première division."

"Nous pouvons jouer sans pression car le Standard doit gagner, mais pas nous. C'est ce qui rend les choses intéressantes. Nous voulons montrer que nous pouvons aussi tenir tête à un club de haut niveau", conclut Reedijk. Le Standard est prévenu. 

