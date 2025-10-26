Officiel : Felice Mazzu reprend du service en Jupiler Pro League

Une nouvelle mission sauvetage attend l'ancien coach de l'Union et d'Anderlecht, comme celle réussie à la tête de STVV la saison dernière.

Encore présent en tribunes pour la confrontation entre OHL et Malines, ce n'était plus un secret, mais on n'attendait plus que l'officialisation. La voilà tombée : Felice Mazzu a été intronisé à la tête d'OHL. Il aura la lourde tâche de remettre le club sur les bons rails.

OHL a donc annoncé la prise de fonction du coach de 59 ans qui reprend du service dans notre JPL. Il succède à David Hubert, qui a lui-même choisi de relever un nouveau défi à l'Union.

Felice Mazzu a signé jusqu'à l'été 2027. Auparavant, il avait travaillé au Sporting Charleroi, au KRC Genk, à l'Union, à Anderlecht et dernièrement à STVV. Dans le sillage de Mazzu, Jérôme Patris arrive également à Louvain en tant qu'assistant. Le duo sera déjà prêt pour le match de coupe contre Seraing.

Le CEO d'OHL Frédéric Van den Steen explique son choix sur le site du club : "Mazzù a beaucoup d'expérience au plus haut niveau et il connaît le championnat belge. De plus, il a montré beaucoup d'envie et est particulièrement motivé comme nous avons constaté lors de nos conversations. Je crois vraiment à l'adéquation entre Mazzù, le groupe de joueurs et notre club."



