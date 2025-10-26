"Tant que nous gagnons" : l'Union Saint-Gilloise à nouveau sous pression

Le Club s'est imposé au Bosuil sur le plus petit écart. Un but précoce de Romeo Vermant a suffi pour ramener les trois points de ce déplacement à l'Antwerp.

Bruges a fait le boulot en ramenant les trois points de son déplacement au Bosuil. Dominateur et tout en maitrise lors du premier acte, l'Antwerp s'est réveillé après le repos mais a manqué d'efficacité. Sans briller, le Club repart finalement à Bruges avec le plus important : les trois points.

Les Blauw & Zwart ont tenu bon pour conserver le résultat et restent ainsi bien en course dans le haut du classement de la Jupiler Pro League : "Nous n'avons plus maîtrisé le match en deuxième mi-temps", a admis en toute honnêteté Brandon Mechele au micro de DAZN.

"Nous avons arrêté de jouer et avons eu du mal lorsqu'ils ont commencé à mettre la pression et à se montrer plus agressifs. Heureusement, nous avions déjà marqué un but et avons pu garder notre cage inviolée. Au final, je pense que tout le monde est satisfait aujourd'hui", explique le Brugeois.

Pour le défenseur, c'est avant tout le résultat qui compte : "Tant que nous gagnons et que nous prenons les trois points, c'est le plus important à mes yeux. Mais ce serait bien si nous pouvions terminer un match un peu plus tranquillement, au lieu de devoir défendre à chaque fois un score serré de 0-1."





Espérons que Meijer se remettra rapidement

Mechele s'est également projeté vers la semaine à venir, au cours de laquelle le Club disputera non seulement un match de championnat, mais aussi un match de coupe : "Une période chargée s'annonce, et nous aurons besoin de tout le monde. J'espère que tout le monde sera en forme, même si ce n'est malheureusement déjà plus le cas pour Bjorn Meijer. J'espère que ce n'est pas trop grave, mais nous devons encore attendre pour le savoir."