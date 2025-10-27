Bruxelles - Madrid... en vélo : le défi inspirant d'un supporter de l'Union, qui fait passer un message fort

Alfred Roba, jeune supporter de l'Union Saint-Gilloise, a quitté Bruxelles à vélo vendredi dernier, direction... Madrid, pour assister à la rencontre de Ligue des Champions entre les Saint-Gillois et les Colchoneros. Il va parcourir 1 500 kilomètres en dix jours.

C’est la belle histoire qui précède la quatrième rencontre de Ligue des Champions de l’Union Saint-Gilloise, au Wanda Metropolitano, face à l’Atlético de Madrid.

Alfred Roba, supporter de l’Union Saint-Gilloise âgé de 19 ans, souhaite encourager les fans de son club à venir à vélo jusqu’au Parc Duden pour les rencontres à domicile.

Fan de l'Union, il rejoint Madrid... à vélo

Étudiant en communication et sensible à la mobilité douce, il a quitté Saint-Gilles ce vendredi 24 octobre à vélo, direction... Madrid, où l’Union Saint-Gilloise affrontera l’Atlético le 4 novembre prochain, dans le cadre de la quatrième journée de Ligue des Champions.

Parti seul, il parcourra la route en autonomie pendant dix jours et 1 500 kilomètres avant de rejoindre la capitale espagnole, où il assistera à la rencontre depuis le Wanda Metropolitano.

Et il ne compte pas s’arrêter là : après cette aventure sportive, Alfred Roba espère créer le club cycliste des “Union’s Wheels”, afin de montrer à tous les fans de notre championnat que le vélo est le meilleur moyen de se rendre au stade. Une très belle initiative !