Charleroi et Gand éclipsent Anderlecht et le Standard, première pour Daan Heymans : voici notre onze du weekend

La douzième journée de Pro League s'est refermée hier avec quelques matchs serrés au menu. Comme chaque lundi, voici notre onze du weekend.

Plusieurs performances individuelles de haut vol ce weekend : il a fallu faire des choix pour parvenir à un onze idéal équilibré. Le voici disposé ci-dessous, sous la forme d'un 3-4-1-2.

Gardien

Habitué la distinction, Marcos Peano s'est encore rendu incontournable. Si la RAAL est rentrée dans sa tannière avec un point de Genk après avoir autant souffert, c'est notamment grâce à son portier argentin. Même si une grosse hésitation aurait pu coûter cher en fin de match, il a tout simplement refusé la victoire au Racing avec un arrêt extraordinaire de la main opposée sur une frappe de Patrik Hrosovsky qui filait dans la lucarne en fin de temps additionnel.

Défense

Premier homme de notre trio arrière, Cheik Keita a livré l'un de ses meilleurs matchs (si pas le meilleur) depuis son arrivée à Charleroi. Après avoir livré un match de patron défensivement (il n'est pas étranger au fait que Mihajlo Cvetković n'ait réussi qu'une seule passe en 45 minutes et n'ait pas gagné le moindre duel), l'Ivoirien a ponctué sa prestation en marquant le seul but de la rencontre, profitant de la mauvaise sortie de Colin Coosemans sur corner,

À ses côtés, deux autres défenseurs buteurs. En sauvant un point dans le temps additionnel à Malines, Ewoud Pletinckx a lancé le Felice Time pour Louvain. Sans compter qu'il est le meilleur buteur de son équipe. Et puis, comment passer à côté de Siebe Van der Heyden, auteur d'un doublé face au Standard et très costaud au duel face aux attaquants liégeois ?

Entrejeu

Sur le flanc droit, Kévin Vanden Kerkhof monte en puissance avec Charleroi. Le Franco-algérien est bien parti pour faire oublier Jérémy Pétris grâce à ses montées incessantes sur la droite. Il a également tenu personnellement à maintenir Nilson Angulo hors de son match.

Dans le coeur du jeu, deux Gantois, symboles de la domination des Buffalos contre le Standard. Aux côtés d'Omri Gandelaman, incontournable par ses infiltrations et son doublé, Mathias Delorge, toujours disponible pour orienter et distribuer le jeu, avec des phases arrêtées très dangereuses en prime.

Côté gauche, nous optons pour Gary Magnée, qui a à nouveau fait preuve d'une grande activité sur son flanc face à Zulte Waregem. L'une des valeurs sûres du Cercle de Bruges depuis le début de saison. En soutien des deux attaquants, on retrouve Daan Heymans. L'ancien infiltreur des Zèbres a enfin fêté sa première titularisation avec Genk. Son sens du placement et son intelligence de jeu ont fait du bien au Racing, avec un premier but et un premier titre d'homme du match à la clé.

Attaque 

En pointe, deux joueurs que la Pro League n'attendait peut-être pas à ce niveau depuis le début de saison : Jeppe Erenbjerg et Kevin Rodriguez. Le premier continue sur sa lancée des dernières semaines et de la saison passée : le meilleur buteur du championnat a ouvert le score face au Cercle et devrait encore faire pas mal de dégâts avec un telle finesse dans le dernier geste.

De son côté, Rodriguez a envoyé un signal clair à David Hubert comme à Sébastien Pocognoli en début de saison. Rentré diminué de la dernière trêve internationale, l'attaquant équatorien est sorti du banc pour inscrire les deux buts de l'Union Saint-Gilloise face à Saint-Trond. Tout semble lui réussir à nouveau, jusqu'à recevoir un petit coup de main bien involontaire du gardien des Canaris sur l'ouverture du score.

L'équipe du weekend : Peano - Keita, Pletinckx, Van der Heyden - Van den Kerkhof, Delorge, Gandelman, Magnée - Heymans - Rodriguez, Erenbjerg

Jupiler Pro League
Anderlecht
Charleroi

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV
