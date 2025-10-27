Dix mois plus tard, un retour très attendu à La Gantoise : "Contre le Standard, c'était le bon moment"

Max Dean est enfin de retour à La Gantoise. L'attaquant anglais revient peu à peu à son meilleur niveau après de nombreux mois de galère. Il a disputé ses premières minutes sous les ordres d'Ivan Leko contre le Standard.

Monté à la 68e minute de jeu contre le Standard, Max Dean était très heureux de ses premières minutes depuis dix mois et du soutien des fans. "Ils ont déjà applaudi pendant mon échauffement et m’ont soutenu à chaque étape. Tout le stade m’a applaudi et scandé mon nom quand je suis entré en jeu", racontait-il en souriant dans la zone mixte de la Planet Group Arena.

"Je n’avais jamais vécu ça. On dirait que j'ai manqué aux supporters, mais ils m'ont aussi beaucoup manqué ces derniers mois", a-t-il honnêtement confié.

Ivan Leko encense le revenant Max Dean

En conférence de presse, Ivan Leko s'est également montré très content pour l'attaquant anglais de 21 ans, qui s'est exprimé pour la première fois en match officiel depuis son arrivée sur le banc. "Il est encore loin de son meilleur niveau, mais je l’aime énormément."

"C’était le moment de lui donner une opportunité, surtout compte tenu de la situation dans le match. Il a la faim, la personnalité, l’instinct de buteur."

"C’était le bon moment pour lui donner des minutes de jeu. C’est très bien et agréable pour lui qu’il puisse jouer. D’ici novembre ou décembre, il pourra franchir une nouvelle étape", a conclu Ivan Leko.