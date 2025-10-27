"Le départ de David Hubert pourrait être un soulagement" : Louvain y va fort pour la présentation de Mazzu

Photo: © photonews
Felice Mazzu a été présenté à la presse aujourd'hui à Louvain. Le Carolo veut aider sa nouvelle équipe à rebondir.

La dernière fois que Felice Mazzu s'était rendu à Den Dreef, c'était avec Saint-Trond. Louvain avait décroché son maintien au cours d'un match extrêmement litigieux, envoyant les Canaris en Playdowns. Mazzu était furieux. "Qu’on le dise directement qu’on veut faire descendre Saint-Trond parce qu’ils n’aiment pas jouer sur le synthétique. Personne n’a les couilles de parler", avait-il explosé.

"Je me souviens, vous me l'avez suffisamment rappelé", répond-il en rigolant. "Il se trouve que j'ai vécu le début de la fin ici avec Saint-Trond. Mais je veux me concentrer avant tout sur l'avenir". Un avenir qu'il a préparé en observant le match de sa future équipe à Malines. "Je trouvais qu'OHL était meilleur, mais ils n'ont pas concrétisé les situations qu'ils se sont créées. Je veux éliminer cette réflexion excessive".

Simplifier la tâche des joueurs

Avec David Hubert, l'accent était mis sur le long terme. Le club semble vouloir désormais avant tout rectifier le tir à court terme : "La réussite passe par la sortie de cette zone difficile au classement", explique le CEO Frédéric Van Den Steen, cité par Het Nieuwsblad. "Nous voulons absolument la stabilité et la tranquillité. Les meilleurs clubs sont souvent les plus stables, mais parfois, on n'en décide pas soi-même".

"Après le départ de trois entraîneurs en un an, il est difficile d'affirmer aujourd'hui que nous sommes à 100% dans le long terme", embraye le directeur sportif György Csepregi. "Dans le football d'aujourd'hui, les opportunités semblent primer sur les projets", poursuit-il, faisant allusion au départ de David Hubert à l'Union Saint-Gilloise.

Hubert n'avait pas bien commencé la saison avec OHL. Voir le champion en titre venir le débaucher n'est-il pas une bonne solution pour tout le monde ? "Ce n'est peut-être pas beau à dire mais au final, son départ pourrait être un soulagement, oui. C'est mieux pour les deux parties, et c'est bien que nous puissions repartir sur de bonnes bases". Une solution qui permet à Felice Mazzu de retrouver un banc de touche : " Ce sera peut-être l'une de ses dernières occasions de montrer ce dont il est capable", conclut Csepregi, estimant qu'il est une bonne chose que son nouvel entraîneur ait des choses à prouver.

OH Louvain
Felice Mazzu

