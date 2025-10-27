Un ancien Diable Rouge démonte Besnik Hasi : "Aucune clarté, aucune progression et une attitude très négative"

Marc Degryse n'a pas mâché ses mots après la nouvelle défaite d'Anderlecht. Le consultant voit une équipe sans fil conducteur, sans confiance et surtout sans réelle empreinte laissée par son entraîneur.

Marc Degryse s’interroge sur la méthode de Besnik Hasi. "À Anderlecht, j’ai le sentiment qu’il s’agit d’une responsabilité partagée : les joueurs et l’entraîneur", explique-t-il au micro de Het Laatste Nieuws. "Hasi n’est certainement pas irréprochable."

Selon lui, Besnik Hasi fait trop souvent les mauvais choix avant de se montrer ensuite trop dur envers son groupe : "Il ne prend pas toujours les bonnes décisions, mais il est ensuite très critique et négatif envers ses joueurs."

"Je ne vois pas de progression : il n’y a aucune clarté dans son approche, ni sur le plan tactique, ni dans la mentalité qu’il veut insuffler à l’équipe."

L’ancien Diable Rouge constate qu’Anderlecht perd peu à peu tous ses repères

"C’est une combinaison de plusieurs facteurs", analyse-t-il. "Stroeykens et Verschaeren devraient pouvoir apporter davantage, Hazard n’est pas à son niveau et l’équipe ne dispose pas d’un véritable attaquant. Tout cela continue de traîner."

Même dans les rares moments où le jeu semble fonctionner, la structure disparaît rapidement selon Marc Degryse. "À tous les niveaux, quelque chose cloche, et c’est ce qui empêche Anderlecht d’être constant", lâche-t-il avec sévérité. "Et quand ton gardien, qui fait globalement du bon travail, commet une erreur, tu perds tout simplement."