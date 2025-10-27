Un ancien Diable Rouge démonte Besnik Hasi : "Aucune clarté, aucune progression et une attitude très négative"

Un ancien Diable Rouge démonte Besnik Hasi : "Aucune clarté, aucune progression et une attitude très négative"
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4301

Marc Degryse n'a pas mâché ses mots après la nouvelle défaite d'Anderlecht. Le consultant voit une équipe sans fil conducteur, sans confiance et surtout sans réelle empreinte laissée par son entraîneur.

Marc Degryse s’interroge sur la méthode de Besnik Hasi. "À Anderlecht, j’ai le sentiment qu’il s’agit d’une responsabilité partagée : les joueurs et l’entraîneur", explique-t-il au micro de Het Laatste Nieuws. "Hasi n’est certainement pas irréprochable."

Selon lui, Besnik Hasi fait trop souvent les mauvais choix avant de se montrer ensuite trop dur envers son groupe : "Il ne prend pas toujours les bonnes décisions, mais il est ensuite très critique et négatif envers ses joueurs."

"Je ne vois pas de progression : il n’y a aucune clarté dans son approche, ni sur le plan tactique, ni dans la mentalité qu’il veut insuffler à l’équipe."

L’ancien Diable Rouge constate qu’Anderlecht perd peu à peu tous ses repères

"C’est une combinaison de plusieurs facteurs", analyse-t-il. "Stroeykens et Verschaeren devraient pouvoir apporter davantage, Hazard n’est pas à son niveau et l’équipe ne dispose pas d’un véritable attaquant. Tout cela continue de traîner."

Même dans les rares moments où le jeu semble fonctionner, la structure disparaît rapidement selon Marc Degryse. "À tous les niveaux, quelque chose cloche, et c’est ce qui empêche Anderlecht d’être constant", lâche-t-il avec sévérité. "Et quand ton gardien, qui fait globalement du bon travail, commet une erreur, tu perds tout simplement."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Besnik Hasi

Plus de news

La classe après la roublardise : quand Frédéric Taquin présente ses excuses à Thorsten Fink

La classe après la roublardise : quand Frédéric Taquin présente ses excuses à Thorsten Fink

13:00
Rien ne va plus en ce moment à Anderlecht, le coach des RSCA Futures furieux : "Je n'y ai jamais cru"

Rien ne va plus en ce moment à Anderlecht, le coach des RSCA Futures furieux : "Je n'y ai jamais cru"

12:20
Enfin les grands débuts avec l'équipe première d'Anderlecht pour Cedric Hatenboer ?

Enfin les grands débuts avec l'équipe première d'Anderlecht pour Cedric Hatenboer ?

08:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/10: Cvetkovic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/10: Cvetkovic

07:30
De Monaco jusqu'à Schaerbeek : les enjeux du retour aux affaires de Felice Mazzu

De Monaco jusqu'à Schaerbeek : les enjeux du retour aux affaires de Felice Mazzu

11:40
Le transfert qui pourrait rapporter au moins 20 millions d'euros à Anderlecht

Le transfert qui pourrait rapporter au moins 20 millions d'euros à Anderlecht

07:30
"Il a réinventé le Bayern" : une légende du club encense Vincent Kompany

"Il a réinventé le Bayern" : une légende du club encense Vincent Kompany

12:00
Toujours pas de but pour Loïs Openda, dans une situation compliquée à la Juventus...

Toujours pas de but pour Loïs Openda, dans une situation compliquée à la Juventus...

11:20
"Il faudra être à 100 % pour passer" : Philippe Albert met en garde le Standard avant le match contre Beveren

"Il faudra être à 100 % pour passer" : Philippe Albert met en garde le Standard avant le match contre Beveren

10:30
Mike Penders récompensé comme il se doit, malgré la défaite de Strasbourg face à l'OL

Mike Penders récompensé comme il se doit, malgré la défaite de Strasbourg face à l'OL

11:00
De l'Inter Milan à Tubize-Braine en une semaine pour l'Union : David Hubert déplore un blessé Réaction

De l'Inter Milan à Tubize-Braine en une semaine pour l'Union : David Hubert déplore un blessé

09:20
Le légendaire José Manuel Ochotorena, ancien gardien du Real Madrid et de Valence, est décédé

Le légendaire José Manuel Ochotorena, ancien gardien du Real Madrid et de Valence, est décédé

10:00
Le Standard de Liège face à un défi loin d'être évident ce mardi en Coupe de Belgique

Le Standard de Liège face à un défi loin d'être évident ce mardi en Coupe de Belgique

09:30
"C'est très important de rester calme" : Vincent Kompany avertit sa jeune pépite, Lennart Karl

"C'est très important de rester calme" : Vincent Kompany avertit sa jeune pépite, Lennart Karl

09:00
Jesper Fredberg attire une vieille connaissance d'Anderlecht à la Sampdoria

Jesper Fredberg attire une vieille connaissance d'Anderlecht à la Sampdoria

21:20
Voici comment regarder les 1/16e de finale de la Coupe de Belgique cette semaine

Voici comment regarder les 1/16e de finale de la Coupe de Belgique cette semaine

08:20
Les premières nouvelles sont tombées concernant la blessure de Malick Fofana

Les premières nouvelles sont tombées concernant la blessure de Malick Fofana

08:00
Le successeur de Nicky Hayen à Bruges est-il déjà connu ? Il répond clairement

Le successeur de Nicky Hayen à Bruges est-il déjà connu ? Il répond clairement

07:00
L'Union encore en rodage : "On cherchait à jouer au football, mais c'était parfois un peu du ping-pong"

L'Union encore en rodage : "On cherchait à jouer au football, mais c'était parfois un peu du ping-pong"

22:45
Retrouvailles reportées pour Marco Ilaimaharitra ? Le verdict tombe

Retrouvailles reportées pour Marco Ilaimaharitra ? Le verdict tombe

22:30
Ligue 1 : Penders aurait pu être le héros de Strasbourg, catastrophe pour Malick Fofana !

Ligue 1 : Penders aurait pu être le héros de Strasbourg, catastrophe pour Malick Fofana !

23:00
Un ex-Anderlechtois salue un élément précis qui a fait la grande force de Bruges

Un ex-Anderlechtois salue un élément précis qui a fait la grande force de Bruges

20:00
Mac Allister infranchissable, Kevin Rodriguez supersub : les notes de l'Union contre Saint-Trond

Mac Allister infranchissable, Kevin Rodriguez supersub : les notes de l'Union contre Saint-Trond

21:52
La Rola rugit à nouveau, l'Union sourit à nouveau : le leader a pris son temps

La Rola rugit à nouveau, l'Union sourit à nouveau : le leader a pris son temps

21:14
🎥 Lamine Yamal ciblé, Thibaut Courtois aussi impliqué : échauffourées après le Clasico

🎥 Lamine Yamal ciblé, Thibaut Courtois aussi impliqué : échauffourées après le Clasico

21:40
La RAAL surprend le Racing Genk, puis tient bon et repart avec un bon point !

La RAAL surprend le Racing Genk, puis tient bon et repart avec un bon point !

20:32
De l'espoir pour De Bruyne ? Un kiné qui le connaît très bien donne son avis sur la blessure du Diable Rouge

De l'espoir pour De Bruyne ? Un kiné qui le connaît très bien donne son avis sur la blessure du Diable Rouge

21:00
C'était déjà... le Mazzù-time à OHL

C'était déjà... le Mazzù-time à OHL

19:30
Les supporters réclament la tête de Besnik Hasi mais... qui à Anderlecht le veut/peut vraiment ? Analyse

Les supporters réclament la tête de Besnik Hasi mais... qui à Anderlecht le veut/peut vraiment ?

26/10
"Tant que nous gagnons" : l'Union Saint-Gilloise à nouveau sous pression

"Tant que nous gagnons" : l'Union Saint-Gilloise à nouveau sous pression

18:40
"Nous pourrons jouer sans pression car le Standard doit gagner" : les Rouches sont prévenus

"Nous pourrons jouer sans pression car le Standard doit gagner" : les Rouches sont prévenus

18:20
🎥 Le Real remporte un Clasico fou contre Barcelone : trois buts annulés et de nombreuses phases discutables

🎥 Le Real remporte un Clasico fou contre Barcelone : trois buts annulés et de nombreuses phases discutables

19:00
Défaite pour les jeunes d'Anderlecht, le Beerschot toujours invincible

Défaite pour les jeunes d'Anderlecht, le Beerschot toujours invincible

18:00
Anderlecht en panne d'inspiration : les chiffres qui font peur

Anderlecht en panne d'inspiration : les chiffres qui font peur

26/10
1
Mons ne tremble pas, le SL16 fait une mauvaise opération : les résultats de D1 ACFF

Mons ne tremble pas, le SL16 fait une mauvaise opération : les résultats de D1 ACFF

17:30
🎥 Mika Godts a été incontournable : le Belge grand artisan de la résurrection de son équipe

🎥 Mika Godts a été incontournable : le Belge grand artisan de la résurrection de son équipe

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved