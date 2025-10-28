David Hubert annonce du changement à l'Union : "Il est prêt à jouer"

David Hubert annonce du changement à l'Union : "Il est prêt à jouer"
Photo: © photonews

Demain soir, l'Union Saint-Gilloise se rendra à Tubize-Braine en Coupe de Belgique. Un match que David Hubert ne prend pas à la légère.

Tubize-Braine est toujours invaincu en D1 ACFF. La saison dernière, David Hubert avait déjà fait connaissance avec le Stade Leburton lorsqu'il coachait Anderlecht (victoire 0-4). "On avait eu beaucoup de mal en première mi-temps. Je sais donc ce qui nous attend. Tubize-Braine a la même équipe cette saison dans les grandes lignes".

"Ils seront très motivés. Il n’y a qu’à voir la réaction des joueurs lors du tirage au sort. Pour eux, c’est comme si c’était un match de Ligue des champions. Il faut prendre cela avec beaucoup de respect, y aller à 200%", poursuit-il en conférence de presse, cité par Le Soir.

Du changement entre les perches

Son groupe lui a toutefois montré que ses remplaçants étaient de qualité et pouvaient lui permettre de faire tourner. Hubert a par exemple annoncé que c'est Vic Chambaere qui débuterait au but demain. "Il a montré de belles choses à l’entraînement et il pousse derrière Kjell. On sait qu’on a quatre gardiens à disposition et que Vic est le numéro 2. Il est prêt à jouer ce mercredi. Comme il l’était également lors des autres matchs".

Chambaere avait rassuré en début de saison suite au départ soudain d'Anthony Moris en Arabie Saoudite, mais il n'a plus joué depuis le 9 août, lors de la troisième journée : "Il y a un esprit de compétition mais on est tous là pour se pousser les uns les autres. On se pousse le plus haut possible à l’entraînement, on s’entraide. Si tu ne commences pas, tu dois être le meilleur coéquipier possible. Pour ensuite espérer débuter la partie".

De quoi valoir à d'autres garçons en manque de temps de jeu de débuter : "Dans mes choix, je dois voir le court terme. J’ai un groupe à manager. Il y a des garçons qui viennent de jouer trois matches d’affilée, avec deux ou trois jours entre", s'est contenté de répondre David Hubert.

