Il faudra cravacher pour y parvenir : la clause spéciale négociée par Thorgan Hazard dans son contrat

Il faudra cravacher pour y parvenir : la clause spéciale négociée par Thorgan Hazard dans son contrat
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4301

Thorgan Hazard est revenu en Pro League il y a deux ans avec de grandes ambitions. Une clause spéciale dans son contrat en témoigne.

Thorgan Hazard a vécu un été mouvementé avec Anderlecht. Cité sur le départ, l'ancien Diable Rouge est finalement resté et s'est montré à son avantage avec quatre buts lors des trois premiers matchs, agrémentés depuis lors par deux assists contre Saint-Trond.

Mais lorsqu'Hazard est dans un jour moindre, comme à Charleroi, c'est toute l'équipe qui est en difficulté. Le Brainois se cherche parfois encore un peu après la grave blessure qui l'a tenu écarté des terrains pendant plus de huit mois. C'est qu'on ne se remet pas d'une rupture des ligaments croisés d'un claquement de doigts.

Thorgan Hazard voulait redevenir Soulier d'or

Une blessure qui a quelque peu freiné ses ambitions personnelles. Car à son retour en Pro League il y a deux ans, l'intention était claire : jouer un rôle de premier plan en Pro League, à l'image de la saison qui l'avait vu remporter le Soulier d'or en 2013.

Lorsqu'il a signé son contrat en 2023, Hazard a inclus une clause notable : s'il remporte le Soulier d'or, il touchera une prime de 200.000 euros bruts, révèle Het Laatste Nieuws.

Une clause loin d'être anodine. Même Toby Alderweireld n'y avait pas pensé au moment de signer à l'Antwerp : "Une prime dans mon contrat ? J'ai dû me contenter d'une bonne poignée de main", rigole-t-il.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Steven Defour voit une surprise dans le top 6 : "Cette équipe peut viser bien plus haut qu'elle ne le pensait"

Steven Defour voit une surprise dans le top 6 : "Cette équipe peut viser bien plus haut qu'elle ne le pensait"

15:00
Nicolas Frutos aurait-il pu devenir entraîneur principal à Anderlecht ? "Ce départ a été un cadeau"

Nicolas Frutos aurait-il pu devenir entraîneur principal à Anderlecht ? "Ce départ a été un cadeau"

13:00
Les compositions probables de RFC Liège - Charleroi : quatre changements pour les Zèbres, deux pour Liège ?

Les compositions probables de RFC Liège - Charleroi : quatre changements pour les Zèbres, deux pour Liège ?

14:20
Anderlecht battu par...ses propres supporters ? "Ce serait la goutte d'eau qui fait déborder le vase"

Anderlecht battu par...ses propres supporters ? "Ce serait la goutte d'eau qui fait déborder le vase"

11:20
📷 Un design assez différent de la tenue actuelle : le nouveau maillot extérieur des Diables a fuité

📷 Un design assez différent de la tenue actuelle : le nouveau maillot extérieur des Diables a fuité

13:30
Leko savoure la retour du bourreau du Standard : "Selon certains, il ne réussit pas une passe à cinq mètres"

Leko savoure la retour du bourreau du Standard : "Selon certains, il ne réussit pas une passe à cinq mètres"

12:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/10: Edjouma

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/10: Edjouma

07:20
"Je voulais éviter une Bayernisation du championnat" : Bruno Venanzi revient sur les années Preud'homme

"Je voulais éviter une Bayernisation du championnat" : Bruno Venanzi revient sur les années Preud'homme

12:00
Malmené à Seraing mais fortement convoité : même l'Antwerp en pince pour ce défenseur de D1B

Malmené à Seraing mais fortement convoité : même l'Antwerp en pince pour ce défenseur de D1B

12:40
La force de l'Union et de Bruges : le classement qui en dit long sur l'écart avec certains concurrents Analyse

La force de l'Union et de Bruges : le classement qui en dit long sur l'écart avec certains concurrents

11:50
Olivier Renard à l'affût : Anderlecht cible un international espoir français...contacté par Bruges cet été

Olivier Renard à l'affût : Anderlecht cible un international espoir français...contacté par Bruges cet été

07:20
La poisse pour le Club de Bruges : un autre titulaire sur la touche pour plus d'un mois

La poisse pour le Club de Bruges : un autre titulaire sur la touche pour plus d'un mois

11:00
"J'étais dans le stade à Rocourt samedi, j'ai compris" : Rik De Mil se méfie du RFC Liège Interview

"J'étais dans le stade à Rocourt samedi, j'ai compris" : Rik De Mil se méfie du RFC Liège

10:40
"On a parlé entre adultes" : Rik De Mil clarifie sa relation avec Mehdi Bayat après la tentation unioniste

"On a parlé entre adultes" : Rik De Mil clarifie sa relation avec Mehdi Bayat après la tentation unioniste

09:40
À quand un retour ? Le physiothérapeute de Romelu Lukaku donne de ses nouvelles

À quand un retour ? Le physiothérapeute de Romelu Lukaku donne de ses nouvelles

10:20
Un ancien de la génération dorée détruit Roberto Martinez : "Un très mauvais entraîneur"

Un ancien de la génération dorée détruit Roberto Martinez : "Un très mauvais entraîneur"

10:00
Vers un départ hivernal ? Ivan Leko a mis un ancien Diable Rouge au placard

Vers un départ hivernal ? Ivan Leko a mis un ancien Diable Rouge au placard

09:00
Des surprises à prévoir en Croky Cup ? La composition probable du Standard à Beveren

Des surprises à prévoir en Croky Cup ? La composition probable du Standard à Beveren

08:00
Bientôt une chaîne de télé lancée par les clubs de Pro League ? La situation de DAZN fait peur à tout le monde

Bientôt une chaîne de télé lancée par les clubs de Pro League ? La situation de DAZN fait peur à tout le monde

08:30
Kevin De Bruyne finalement opéré à Bruxelles : tous les détails de sa longue revalidation

Kevin De Bruyne finalement opéré à Bruxelles : tous les détails de sa longue revalidation

09:16
Des regrets pour les Mauves ? Parti libre d'Anderlecht, il frappe à la porte de l'équipe nationale senior

Des regrets pour les Mauves ? Parti libre d'Anderlecht, il frappe à la porte de l'équipe nationale senior

06:30
Les supporters de Charleroi sont sceptiques : la désignation arbitrale qui fait polémique contre le RFC Liège

Les supporters de Charleroi sont sceptiques : la désignation arbitrale qui fait polémique contre le RFC Liège

07:40
"Plus à perdre qu'à gagner" : se relancer ou couler, le Standard aborde un tournant de sa saison

"Plus à perdre qu'à gagner" : se relancer ou couler, le Standard aborde un tournant de sa saison

06:00
Kevin De Bruyne ne rejouera pas avant 2026 : "J'étais choqué, son ischio était déjà sur le point d'exploser"

Kevin De Bruyne ne rejouera pas avant 2026 : "J'étais choqué, son ischio était déjà sur le point d'exploser"

07:00
Un grand absent et Hatenboer toujours boycotté : des surprises dans la sélection d'Anderlecht en Croky Cup

Un grand absent et Hatenboer toujours boycotté : des surprises dans la sélection d'Anderlecht en Croky Cup

22:20
Le meilleur joueur de l'Union ? En tout cas le plus imprévisible : "Il a connu des moments difficiles"

Le meilleur joueur de l'Union ? En tout cas le plus imprévisible : "Il a connu des moments difficiles"

22:40
Le retour d'une saga Rik de Mil ? Les jours de Stef Wils sont comptés à l'Antwerp

Le retour d'une saga Rik de Mil ? Les jours de Stef Wils sont comptés à l'Antwerp

23:00
Dix mois plus tard, un retour très attendu à La Gantoise : "Contre le Standard, c'était le bon moment"

Dix mois plus tard, un retour très attendu à La Gantoise : "Contre le Standard, c'était le bon moment"

22:00
🎥 Avec les belles paroles de Besnik Hasi : Anderlecht met ses champions du Monde à l'honneur

🎥 Avec les belles paroles de Besnik Hasi : Anderlecht met ses champions du Monde à l'honneur

20:00
Charleroi et Gand éclipsent Anderlecht et le Standard, première pour Daan Heymans : voici notre onze du weekend

Charleroi et Gand éclipsent Anderlecht et le Standard, première pour Daan Heymans : voici notre onze du weekend

20:20
Luis Campos de passage en Belgique... avant le rachat d'un club de Pro League par le QSI ?

Luis Campos de passage en Belgique... avant le rachat d'un club de Pro League par le QSI ?

21:30
Le Club de Bruges en large bénéfice pour la 11e saison consécutive : le capital approche un cap vertigineux

Le Club de Bruges en large bénéfice pour la 11e saison consécutive : le capital approche un cap vertigineux

20:40
Un prix différent des autres : Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne en lice pour une prestigieuse récompense

Un prix différent des autres : Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne en lice pour une prestigieuse récompense

21:00
"Il était l'un des meilleurs" : que voit Besnik Hasi que nous ne voyons pas ?

"Il était l'un des meilleurs" : que voit Besnik Hasi que nous ne voyons pas ?

16:00
"Tout le monde paiera le prix" : les détails du rapport de Lothar D'Hondt à l'encontre de Marc Wilmots

"Tout le monde paiera le prix" : les détails du rapport de Lothar D'Hondt à l'encontre de Marc Wilmots

19:30
1
En tête du championnat pour mettre fin à une hégémonie de 40 ans ? Le modèle de l'Union s'exporte et fait sensation

En tête du championnat pour mettre fin à une hégémonie de 40 ans ? Le modèle de l'Union s'exporte et fait sensation

18:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved