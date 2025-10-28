Il faudra cravacher pour y parvenir : la clause spéciale négociée par Thorgan Hazard dans son contrat

Thorgan Hazard est revenu en Pro League il y a deux ans avec de grandes ambitions. Une clause spéciale dans son contrat en témoigne.

Thorgan Hazard a vécu un été mouvementé avec Anderlecht. Cité sur le départ, l'ancien Diable Rouge est finalement resté et s'est montré à son avantage avec quatre buts lors des trois premiers matchs, agrémentés depuis lors par deux assists contre Saint-Trond.

Mais lorsqu'Hazard est dans un jour moindre, comme à Charleroi, c'est toute l'équipe qui est en difficulté. Le Brainois se cherche parfois encore un peu après la grave blessure qui l'a tenu écarté des terrains pendant plus de huit mois. C'est qu'on ne se remet pas d'une rupture des ligaments croisés d'un claquement de doigts.

Thorgan Hazard voulait redevenir Soulier d'or

Une blessure qui a quelque peu freiné ses ambitions personnelles. Car à son retour en Pro League il y a deux ans, l'intention était claire : jouer un rôle de premier plan en Pro League, à l'image de la saison qui l'avait vu remporter le Soulier d'or en 2013.

Lorsqu'il a signé son contrat en 2023, Hazard a inclus une clause notable : s'il remporte le Soulier d'or, il touchera une prime de 200.000 euros bruts, révèle Het Laatste Nieuws.

Une clause loin d'être anodine. Même Toby Alderweireld n'y avait pas pensé au moment de signer à l'Antwerp : "Une prime dans mon contrat ? J'ai dû me contenter d'une bonne poignée de main", rigole-t-il.