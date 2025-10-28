La poisse pour le Club de Bruges : un autre titulaire sur la touche pour plus d'un mois

Le Club de Bruges l'a emporté 0-1 à l'Antwerp mais a perdu Bjorn Meijer sur blessure. La durée d'indisponibilité du Néerlandais est désormais connue.

Le sort s'acharne sur Bjorn Meijer. Alors qu'il se réjouissait de pouvoir enfin enchaîner les rencontres, le latéral brugeois s'est à nouveau blessé lors du match de dimanche à l'Antwerp.

Meijer a tenté sa chance de loin et a vu son ballon atterrir dans les mains du gardien anversois. Sur la reconversion immédiatement enclenchée, le Néerlandais a sprinté pour se replacer mais s'est arrêté net, saisi par la douleur. Il s'est allongé et s'est tenu la cuisse droite, quittant le terrain en pleurs.

Reparti pour un tour à l'infirmerie

Le Club a communiqué sur l'état de son joueur ce matin : "Meijer s'est blessé au quadriceps lors du match contre l'Antwerp et devrait être indisponible environ cinq semaines", peut-on lire.

Un énorme coup dur pour le joueur, qui avait justement commencé le match sur le banc par précaution après les 90 minutes disputées sur la pelouse du Bayern Munich.

Bjorn Meijer a déjà manqué pas moins de 73 matchs sur blessure depuis son arrivée à Bruges il y a trois ans. Les Blauw en Zwart déploraient déjà les absences de Simon Mignolet, Raphael Onyedika et Ludovit Reis, voici un autre titulaire sur la touche.