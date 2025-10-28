Les supporters de Charleroi sont sceptiques : la désignation arbitrale qui fait polémique contre le RFC Liège

Le Sporting Charleroi se rend au RFC Liège ce soir. Les supporters des Zèbres ont été assez étonnés de l'arbitre désigné pour la rencontre.

Charleroi a enfin retrouvé le goût de la victoire en battant Anderlecht vendredi. Les Zèbres font désormais face à deux déplacements en région liégeoise. Avant le choc wallon de vendredi au Standard, il y a le match de Coupe de ce soir sur le terrain du RFC Liège.

L'arbitre de la rencontre sera Massimiliano Ledda. Une désignation qui n'a pas manqué de faire réagir les supporters carolos. Non pas que ces derniers aient une aversion particulière envers lui : il n'a encore jamais arbitré le Sporting dans sa jeune carrière.

Mais certains ont tiqué en apercevant dans sa fiche que le garçon avait le malheur d'être affilié dans un club de la Province de Liège, à Visé, à une petite quinzaine de kilomètres de Rocourt.

Rien à craindre pour les Zèbres

Nul doute que du haut de ses 29 ans, Massimiliano Ledda saura faire la part des choses. Il a d'ailleurs déjà arbitré huit fois les Sang et Marine, qui n'ont gagné aucun des deux derniers matchs sous ses ordres.





Leur dernière défaite remonte d'ailleurs à ce match contre Beveren que Ledda avait dirigé à Rocourt. Une tempête dans un verre d'eau, à laquelle le principal intéressé doit commencer à être habitué depuis ses débuts au sifflet en D1B.