Un Brugeois suivi de près par un cador de Premier League : le Club pourrait toucher un beau pactole

Le Brugeois fait belle impression et attire les convoitises de plusieurs grands d'Europe. Après le raté de Marseille, il pourrait poser ses valises outre Manche.

Liverpool aurait Joel Ordóñez dans son viseur. Le club anglais chercherait du renfort pour sa défense et aurait le Brugeois dans ses petits papiers, écrit-on en Équateur.

Le défenseur central équatorien était sur le point de rejoindre l'Olympique de Marseille, mais cet accord n'avait finalement pas abouti. Depuis, il a prolongé son contrat avec le Club jusqu'en 2029, mais cela ne freinera pas Liverpool, selon le média équatorien Bolavip.

Les Reds connaissent des difficultés cette saison en Premier League et verraient en Ordóñez un atout aux côtés de Van Dijk et Konaté. Bien que ces deux défenseurs soient de classe mondiale, ils ne sont actuellement pas en grande forme et du haut de ses 21 ans, Ordóñez incarne aussi l'avenir.

Transfert de 40 millions et salaire de 3 millions d'euros

Liverpool serait prêt à offrir plus que les 40 millions d'euros demandés par Bruges. De plus, Ordóñez se verrait proposer un salaire de plus de 3 millions d'euros par saison, similaire à ce que Konaté gagne actuellement.





Le défenseur central a joué 12 matchs pour le Club cette saison, totalisant un peu plus de 800 minutes et un but. Ses débuts ont été difficiles, notamment parce qu'il a exprimé ouvertement son souhait d'être transféré.

L'Inter a également montré de l'intérêt, mais l'offre financière et le statut de la Premier League font de Liverpool la destination la plus attrayante. Un passage en Angleterre signifierait un grand bond en avant pour sa carrière.