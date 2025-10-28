Vers un départ hivernal ? Ivan Leko a mis un ancien Diable Rouge au placard

Dante Vanzeir n'a joué que 134 minutes depuis le début de la saison. Il n'entre pas dans les plans d'Ivan Leko à La Gantoise.

En janvier dernier, La Gantoise a consenti de gros efforts pour rapatrier Dante Vanzeir en Jupiler Pro League. L’attaquant de 27 ans a quitté les New York Red Bulls contre près de 2,5 millions d’euros, avec un joli salaire à la clé.

Mais cette saison, l’ancien Diable Rouge (sélectionné par Roberto Martinez en 2021 et monté au jeu lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Pays de Galles) n’entre absolument pas dans les plans d’Ivan Leko.

Dante Vanzeir déjà sur le départ à La Gantoise ?

Titulaire à une seule reprise, lors de la première journée, il a ensuite dû se contenter d’une place sur le banc et n’est monté au jeu que trois fois : 14 minutes contre La Louvière, 13 minutes à Anderlecht, et 45 minutes lors de la déroute à Zulte.

Le retour de Max Dean, qui était blessé depuis dix mois, ne va pas arranger sa situation. Dante Vanzeir perd une nouvelle place dans la hiérarchie de La Gantoise et semble clairement se diriger vers un départ hivernal.

Estimé à trois millions d’euros par Transfermarkt et encore sous contrat jusqu’en 2028, il risque cependant d’être une recrue très onéreuse pour de nombreux prétendants. Un prêt pourrait donc devenir la solution idéale pour toutes les parties.