🎥 Tout bonnement inarrêtable : Jérémy Doku relance Manchester City...et remercie Burgess

Manchester City joue en ce moment à Swansea. Jérémy Doku a égalisé pour les Cityzens en fin de première mi-temps.

Réserviste lors de la défaite du weekend à Aston Villa, Jérémy Doku a retrouvé sa place de titulaire pour défier Swansea en League Cup. Une rencontre pour laquelle Pep Guardiola a largement modifié son équipe.

Les Swans ont créé la surprise en ouvrant le score après moins d'un quart d'heure. En défense centrale, le capitaine Cameron Burgess (aucun lien avec le défenseur de l'Union Saint-Gilloise) a longtemps renvoyé les assauts des Cityzens.

Mais n'a rien pu faire sur l'égalisation signée Jérémy Doku. Le Diable Rouge a fait la différence à lui tout seul pour permettre aux siens de ne pas revenir au vestiaire en étant menés.

Toujours aussi percutant

Lancé le long de la ligne de but, à l'angle du grand rectangle, Doku a accéléré pour rentrer dans le jeu et frappé, son ballon dévié par Burgess a pris le gardien de Swansea à contre-pied.

JEREMY DOKU WHAT A SOLO GOAL !!!! 1-1 MAN CITY GAME ON pic.twitter.com/odO8SQVXDg — ⚡️🇧🇼 (@Priceless_MCI) October 29, 2025

Après avoir déjà fait beaucoup de mal à la sélection lors de la dernière trêve international, voilà l'Anverois encore décisif au pays de Galles. Son premier but avec City depuis la journée inaugurale de Ligue des Champions il y a un mois, il ne lui reste désormais plus qu'à ouvrir son compteur en Premier League.