La faute est partagée : pourquoi Timothé Nkada peine autant à ouvrir son compteur avec le Standard

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
Commentaire
Malgré ses statistiques de la saison dernière en Ligue 2, Timothé Nkada n'a pas encore réussi à trouver le chemin des filets avec le Standard. L'attaquant français est rarement bien servi, mais s'est aussi loupé à l'une ou l'autre reprise.

En signant un attaquant ayant marqué 17 buts en 32 rencontres avec son précédent club, le Standard pensait avoir trouvé son nouveau pur buteur, capable d’enchaîner les réalisations.

Mais alors que la fin du mois d’octobre approche à grands pas, Timothé Nkada n’a toujours pas trouvé le chemin des filets avec les Rouches. L’attaquant français n’est pas mis dans les conditions idéales, mais il a raté quelques grosses occasions.

Pas encore titularisé, l’avant-centre de 26 ans, qui évoluait à Rodez la saison dernière, est monté au jeu à sept reprises (six fois en championnat et une fois contre Beveren en Coupe de Belgique), mais ne totalise que 184 minutes de jeu en match officiel.

Pas toujours mis dans les meilleures conditions

Entré à la pause à deux reprises, il rejoint généralement le terrain à un quart d’heure du terme, sans encore être parvenu à faire parler ses qualités. La faute aussi, très probablement, à une adaptation difficile puisqu’il ne peut pas enchaîner les matchs et donc se mettre réellement dans le bain.

Pour Timothé Nkada, qui évolue dans une équipe n’ayant inscrit que dix buts en douze rencontres de championnat, chaque montée au jeu est une occasion de faire ses preuves, de se montrer décisif et de faire pencher la balance de son côté. Thomas Henry et Dennis Ayensa sont deux attaquants qui travaillent beaucoup pour le collectif du Standard, mais leur rendement statistique reste insuffisant, même s’ils ont tous deux marqué à Beveren.

Nkada a donc une carte à jouer, mais il est souvent placé dans un contexte difficile. La plupart du temps, il entre en jeu lorsque le Standard évolue en bloc bas et doit préserver un résultat, devant alors faire la différence en contre-attaque. Cependant, il s’agit souvent de moments où les Rouches retombent dans leurs travers et envoient de longs ballons vers l’avant, sans réelle précision.

Il aurait déjà dû marquer son premier but

Théoriquement, Timothé Nkada évolue donc dans un rôle qui pourrait lui convenir, mais la réalité est différente. Il est rarement bien servi, souvent isolé, et il lui est fréquemment demandé de faire la différence seul. Le problème, c’est que le joueur de 26 ans a tout de même eu plusieurs occasions de le faire cette saison, sans parvenir à conclure.

Que ce soit contre Genk lors de son premier match, face au Club de Bruges, à l’Antwerp ou encore ce mardi soir à Beveren, il s’est déjà retrouvé à plusieurs reprises en face-à-face avec le gardien, mais a manqué de réussite. Preuve que, même s’il n’est pas forcément mis dans les meilleures conditions, il aurait déjà pu changer son statut en trouvant le chemin des filets à une ou deux reprises.

Pas encore décisif cette saison, Timothé Nkada conserve pourtant un réel sens du but, comme en témoignent ses statistiques de la saison dernière et de ses précédents clubs. Peut-être qu’une première titularisation lui permettrait de gagner en confiance et d’avoir davantage de temps pour faire ses preuves ? Comme on le dit souvent, pour un attaquant, le plus dur est d’ouvrir le robinet… autrement dit, de marquer ce premier but.

Timothée NKada

