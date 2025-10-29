Le Club de Bruges a-t-il une chance ? Un forfait de taille au FC Barcelone

La semaine prochaine, le Club de Bruges va disputer un match de gala contre le FC Barcelone. Mais Pedri ne sera pas de la partie en Venise du Nord.

C'est ce qui fait le charme du calendrier : une semaine après avoir rencontré l'Eendracht Alost en Coupe, c'est le FC Barcelone qui viendra rendre visite au Jan Breydelstadion. S'ils restent sur une défaite contre le Real Madrid, les Catalans restent plus que jamais redoutables : leur dernière rencontre sur la scène européenne avait tourné au carton contre l'Olympiakos (victoire 6-1).

Mais cette fois, Hansi Flick ne pourra pas compter sur Pedri. Le Barca l'a confirmé dans un communiqué officiel : son joueur souffre d'une déchirure du biceps fémoral distal de la cuisse gauche, occasionnée lors du Clasico.

❗𝗜𝗡𝗝𝗨𝗥𝗬 𝗡𝗘𝗪𝗦



First team player Pedri has suffered a tear in the distal biceps femoris muscle in his left thigh.

The player's recovery will dictate his return to action. pic.twitter.com/36sw9sJL8z — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 29, 2025

Indispensable à l'équipe

Si le club reste prudent en expliquant que la date de son retour dépendra de la vitesse de son rétablissement, le milieu de terrain restera au minimum trois semaines sur la touche. Le quotidien AS évoque même le double.

Pedri sera donc quoi qu'il en soit absent pour la rencontre au Club de Bruges. Un coup dur pour les Catalans vu l'importance de son maître à jouer, qui avait d'ailleurs hérité du brassard de capitaine contre l'Olympiakos et reste pendant quelques jours encore le seul joueur à avoir débuté tous les matchs cette saison.

En revanche, Barcelone pourrait bien retrouver Robert Lewandowski et Dani Olmo. Les deux hommes étaient absents depuis plusieurs semaines, ils ont repris l'entraînement collectif aujourd'hui.