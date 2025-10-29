L'entraîneur du SK Beveren est catégorique après le penalty accordé au Standard en fin de match

La série d'invincibilité a pris fin. Le SK Beveren a subi ce mardi sa première défaite de la saison. En seizièmes de finale de la Croky Cup, le club s'est incliné à domicile 1-2 face au Standard. L'entraîneur de Beveren, Marink Reedijk, était évidemment déçu après la rencontre.

Viktor Boone n’a sans doute pas très bien dormi. À cause de sa faute stupide en fin de match – une main dans la surface – le défenseur a offert un penalty au Standard et privé Beveren d’une possible prolongation.

Ainsi, le fier leader de la Challenger Pro League a subi sa première défaite de la saison, certes pas en championnat. L’entraîneur Marink Reedijk s’est tout de même dit satisfait de la prestation de ses joueurs.

Dominants avant la pause

"Je pense que nous avons longtemps tenu tête au Standard. Nous avons dominé une grande partie de la première mi-temps et ouvert le score logiquement", a déclaré le coach néerlandais de Beveren au micro de DAZN.

Reedijk reconnaît toutefois que la deuxième période a été plus compliquée : "La seconde mi-temps a été une autre histoire. Ils ont changé de rythme et nous avons eu plus de difficultés, même s’ils ne se sont pas créés beaucoup d’occasions."





Aucune contestation sur le penalty

Concernant le penalty, l’entraîneur de Beveren a été clair : "Penalty logique, main évidente. Ensuite, nous avons encore eu deux occasions de marquer, mais malheureusement, nous ne les avons pas concrétisées." Beveren aura rapidement l’occasion d’effacer cette première défaite : samedi, le Club NXT viendra leur rendre visite.