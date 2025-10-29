Nicky Hayen suivi à l'étranger... et son remplaçant déjà tout trouvé au Club de Bruges ?

Photo: © photonews
Nicky Hayen est sur les tablettes du Celtic Glasgow pour remplacer Brendan Rodgers. Bruges a-t-il prévu le coup en nommant Jonas De Roeck à la tête du Club NXT ?

Et si les deux premiers du championnat perdaient chacun leur entraîneur en l'espace de quelques semaines ? Après Sébastien Pocognoli, parti à l'AS Monaco, Het Nieuwsblad nous apprend ce mercredi que Nicky Hayen fait partie de la short-list du Celtic pour remplacer Brendan Rodgers.

L'intérêt du géant écossais pour l'entraîneur des Blauw & Zwart serait bien concret, mais il ne serait pas le seul candidat. Cependant, ce dernier a signé, cet été, un contrat à durée indéterminée en Venise du Nord.

Bruges s'attend à perdre Nicky Hayen un jour ou l'autre

Il est évident que la direction du Club de Bruges n'espère pas perdre son entraîneur en cours de saison. Arrivé à la tête de l'équipe première en tant qu'intérimaire en mars 2024, Nicky Hayen a remporté la Jupiler Pro League contre toute attente, avant de réaliser une très honorable campagne de Ligue des Champions.

Cette saison encore, le FC Bruges est parti pour jouer le titre en Belgique et peut encore espérer une qualification pour le top 24 en Ligue des Champions. Mais Bruges savait aussi que de tels résultats attireraient forcément la convoitise, tant pour ses joueurs que pour son entraîneur.

En coulisses, la direction brugeoise se prépare d'ailleurs à cette éventualité depuis quelque temps. Ce n'est d'ailleurs peut-être pas une si grande surprise si, il y a deux semaines, le prometteur Jonas De Roeck a rejoint le Club NXT.

Jonas De Roeck, le remplaçant idéal ?

"Je comprends qu'on suggère que je sois venu ici dans l'idée de succéder à Nicky Hayen le moment venu. Mais ce n'est pas d'actualité", assurait cependant ce dernier lors de sa signature. Mais le Club de Bruges a pris l'habitude de faire confiance aux entraîneurs du Club NXT, et De Roeck sera un réel prétendant à la succession de Nicky Hayen s'il venait à s'en aller.

Sans club depuis mars et son licenciement de l'Antwerp, Jonas De Roeck était, pour la première fois dans sa jeune carrière d'entraîneur, dans une période creuse. Le Club de Bruges, via sa seconde équipe, l'en a sorti.

Le coach de 45 ans est ambitieux, ne se contentera pas longtemps d'une place en Challenger Pro League et cherchera à revenir en D1A. Et si c'était sur le banc des Blauw & Zwart, où sa rigueur pourrait convenir aux exigences du haut niveau ? Réponse dans les prochains jours, ou les prochaines semaines.

FC Bruges
Nicky Hayen
Jonas De Roeck

